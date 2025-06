Misano, FP3: Nicolo Bulega vor Toprak Razgatlioglu

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega dominierte nach dem Freitag auch das dritte freie Training der Superbike-WM am Samstagmorgen in Misano. Er war um 0,285 sec schneller als Toprak Razgatlioglu (BMW).

Nach den beiden freien Trainings am Freitag führte WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam die kombinierte Zeitenliste mit 1:32,722 min an und lag damit 0,190 sec vor Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW).

Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord in Misano hält seit 2024 Razgatlioglu mit 1:32,320 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke letztes Jahr in 1:32,687 min.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen zeigte sich das Wetter wieder von seiner schönsten Seite. Pünktlich um 9 Uhr gingen die Superbike-Asse auf die Strecke.

Nach der ersten Runde führte Danilo Petrucci (Barni Ducati) die Zeitenliste mit 1:33,461 min an – es war zugleich seine bislang schnellste Runde an diesem Wochenende. Die kühleren Temperaturen am Morgen kommen den Fahrern entgegen. Danach setzte sich Bulega mit 1:33,037 min auf Platz 1 – der Italiener war etwas später in die Session gestartet. Auf Platz 2: Toprak Razgatlioglu mit 1:33,144 min.

Nach sieben Minuten stürzte Michael van der Mark in Kurve 14. Er richtete sein Bike wieder auf und fuhr in die BMW-Box zurück. Auch Bahattin Sofuoglu stürzte und blieb ebenfalls unverletzt.

Zur Halbzeit der Session führte Bulega die Zeitenliste mit 1:32,613 min und einer halben Sekunde Vorsprung auf Toprak an. Jonathan Rea (Yamaha) lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 9.

Sieben Minuten vor Schluss setzte sich Alvaro Bautista mit 1:32,785 min auf Rang 2. Zwei Minuten später fuhr Garrett Gerloff (Kawasaki) die fünftschnellste Zeit. Eine Runde später verbesserte er sich auf Position 4.

Vier Minuten vor dem Ende fuhr Bulega eine 1:32,323 min und war damit nur 0,003 sec langsamer als der Rundenrekord. Zwei Minuten später setzte sich Toprak mit 1:32,608 min auf Platz 2.