Aegerter: Bringt neuer Crew-Chief die Verbesserung?

Dominique Aegerter (Yamaha) erzielte bei den ersten beiden freien Trainings der Superbike-WM in Misano die neuntschnellste Zeit. Seit diesem Wochenende arbeitet er mit Crew-Chief Tommaso Noccioli zusammen.

Yamaha-Pilot Dominique Aegerter hatte bislang eine durchwachsene Superbike-Saison 2025. Sein bestes Resultat erzielte er in Assen, als er in Lauf 1 auf Rang 7 fuhr. In Cremona und Most konnte der Schweizer kein Top-10-Ergebnis mehr erzielen. In der WM-Tabelle liegt er momentan mit 49 Punkten auf Rang 15.

Am Freitag erzielte Aegerter auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli die neuntschnellste Zeit, womit er ganz zufrieden war. «Wir hatten hier einige Daten von unserem Test vor zwei Wochen. Das war eine gute Hilfe für den Start ins Wochenende», erklärte der 34-Jährige. «Im ersten freien Training am Vormittag haben wir eine wichtige Änderung vorgenommen, dank der wir mein Gefühl ein wenig verbessern konnten. Abgesehen von Bulega und Razgatlioglu sind wir gut dabei. Die Abstände zwischen Platz 3 und 15 sind sehr gering.»

Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu waren in einer eigenen Liga unterwegs. Der drittplatzierte Alvaro Bautista hatte bereits 0,650 sec Rückstand auf seinen Ducati-Teamkollegen. Auf den Spanier hatte Aegerter weniger als eine halbe Sekunde Rückstand. Yamaha-Teamkollege Remy Gardner war in der kombinierten Zeitenliste auf Rang 5 zu finden – auf ihn fehlten ihm gerade einmal 0,167 sec.

«Ich fühle mich auch mit den sehr heissen Streckenbedingungen wohl. Am Samstagmorgen werden wir im FP3 den neuen Qualifying-Reifen ausprobieren, um Überraschungen in der Superpole zu vermeiden», so der Rohrbacher. «Das Ziel für die Zeitenjagd ist es, in den Top-10 zu bleiben. Wie jedes Jahr haben wir viele Gäste hier und viele Fans aus meinem Heimatland. Wir werden unser Bestes geben, um ihnen eine gute Show zu bieten und sie mit guten Ergebnissen zu erfreuen.»

Ein Faktor für den erfolgreichen Freitag in Misano könnte auch der neue Crew-Chief von Dominique Aegerter haben. Seit diesem Wochenende arbeitet er mit Tommaso Noccioli zusammen – der Italiener ersetzte Andrea Oleari.

