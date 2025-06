Verletztes Honda-Ass Xavi Vierge weit abgeschlagen 14.06.2025 - 08:06 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Xavi Vierge

Für Honda-Pilot Xavi Vierge ging es beim ersten Tag des Superbike-Meetings in Misano darum, seine körperliche Verfassung nach der in Most erlittenen Fußverletzung zu beurteilen. Er wurde 19., Teamkollege Iker Lecuona 12.