Nur 18.: Albtraumstart für Rea in Misano

Große Ernüchterung bei Jonathan Rea: Der Rekord-Weltmeister verlor durch einen Defekt an der Yamaha R1 den Großteil des ersten Trainings und kam auch im zweiten Training der Superbike-WM in Misano nicht in Schwung.

Nach dem vielversprechenden Misano-Test reiste Jonathan Rea gut gelaunt an die Adriaküste und erhoffte sich einen guten Start ins Rennwochenende. Doch der Trainingsauftakt in Misano verlief alles andere als optimal. Ein technisches Problem kostete am Vormittag wertvolle Trainingszeit.

Rea kehrte im FP1 nach einer Runde an die Yamaha-Box zurück und signalisierte seinen Mechanikern, dass es ein Problem an der R1 gibt. An der Yamaha mit der Startnummer 65 wurde eifrig gearbeitet.

Das Problem wurde noch vor dem Ende des FP1 behoben, doch Rea konnte praktisch nur einen Funktionscheck absolvieren und landete mit großem Rückstand auf der 17. Position, während Yamaha-Markenkollege Remy Gardner in die Top-4 vorstoßen konnte.

Das zweite Training ermöglichte Rea mehr Trainingsrunden als die Auftakt-Session, doch die Rundenzeiten des Rekord-Champions waren nicht schnell genug. Schlussendlich reihte sich der sechsmalige Weltmeister mit 1,715 Sekunden Rückstand auf Position 18 der kombinierten Wertung ein. Ein herber Rückschlag nach der zuletzt positiven Entwicklung.

«Vom heutigen Tag bin ich sehr enttäuscht», gestand Rea nach dem schwachen Auftakt in Misano. Das Elektronikproblem am Vormittag bremste den Schwung vom Test. «Es war ein schwieriger Start ins Wochenende, der uns zurückgeworfen hat. Auf Grund des technischen Problems musste ich am Vormittag lange in der Box bleiben. Die Mechaniker haben unglaublich hart gearbeitet, damit ich am Ende der Session noch eine Runde drehen konnte, um zu bestätigen, dass das Motorrad funktioniert», erklärte Rea.

Bei hochsommerlichen Bedingungen am Nachmittag fiel es den Yamaha-Piloten schwerer als am Vormittag, konkurrenzfähige Runden zu drehen. Je härter Rea pushte, desto langsamer wurde er.

«Im FP2 gelang es uns nicht, bei der Abstimmung des Motorrads große Fortschritte zu erzielen. Der Kurs fühlte sich schmieriger an, als die Temperaturen anstiegen. Ich hatte sehr stark mit Chattering und Untersteuern zu kämpfen. Deshalb fiel es mir schwer, präzise zu fahren», beschrieb Rea die Probleme.

«Ich konnte nicht wie gewünscht verzögern und das Motorrad dort platzieren, wo ich wollte. Ich versuchte, mir ein Hinterrad zu suchen, um zu verstehen, was die anderen Fahrer machen. Je stärker ich es versuchte, desto schlimmer wurde es», gestand Rea und fügte hinzu: «Es gibt noch sehr viel Raum für Verbesserungen.»