Yamaha in den Top-5: Gardner vor dem Werksduo

Remy Gardner fuhr am Vormittag in die Top-4

GRT-Pilot Remy Gardner beendete den Freitag bei der Superbike-WM in Misano auf Position 5 und bestätigte damit das Potenzial der Yamaha R1. Für die Zukunft hat der Australier einen klaren Wunsch an die Yamaha-Ingenieure.

Ducati-Pilot Nicolo Bulega und BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu dominierten den Trainingsauftakt der Superbike-WM in Misano. Dahinter tummelten sich einige schnelle Ducatis, aber auch Remy Gardner mischte im vorderen Feld mit.

Der GRT-Yamaha-Pilot beendete das erste Training am Freitagvormittag auf Position 4 und behauptete sich mit seiner Vormittags-Zeit auf Position 5 der kombinierten Wertung.

Am Vormittag umrundete Gardner den Grand-Prix-Kurs unweit der Adriaküste in 1:33,669 Minuten. Bei hochsommerlichen Bedingungen am Nachmittag blieb die Uhr bei 1:34,157 Minuten stehen. Gardner erlebte kein reibungsloses FP2. Zu Beginn stürzte er in Kurve 3 und später in Kurve 13.

«Das FP1 lief gut, im FP2 hatte ich Stürze. Wir probierten den SC2-Reifen im ersten Stint des FP2. Der Reifen funktioniert in meinem Fall nicht. Ich stürzte in Kurve 3 auf den Bodenwellen, als ich Chattering hatte. Wenn wir schnell sein wollen, dann müssen wir den SC1 verwenden und ihn uns einteilen», teilte Gardner eine Erkenntnis vom Freitag.

Die hohen Bedingungen mit knapp 50°C Asphalttempertur erschwerten den Fahrern die Arbeit. «Es gab viele Stürze, ich flog zwei Mal ab. Die Nachmittags-Session war nicht einfach. Es war ziemlich heikel», bestätigte Gardner.

Knapp eine Sekunde fehlte Gardner am Freitag auf die Spitze. «Das Gefühl für das Motorrad ist nicht schlecht. Ich fühle mich ziemlich wohl, das Gefühl für die Front ist richtig gut. Seit zwei oder drei Rennen haben wir uns bei der Abstimmung verbessert. Mit diesem neuen Concession-Chassis verwenden wir eine andere Abstimmung in der Front. Das hilft dabei, den Reifen nicht zu stark zu beanspruchen und ein gutes Gefühl aufzubauen», erklärte er die Entwicklung bei Yamaha.

Laut Gardner ist es die Kombination aus dem neuen Chassis und der neuen Abstimmung, die Fortschritte ermöglicht. «Wir hatten das Chassis bereits in Portimao. Doch damals zerstörten wir damit die Vorderreifen nach etwa acht Runden. Wir mussten das Motorrad neu abstimmen. Dieser Prozess hat uns in Portimao und auch in Assen beschäftigt.»

Das neue Chassis kann aber nicht die große Schwäche der R1 kaschieren: den nach wie vor zu schwachen Motor. «Das Motorrad funktioniert gut, doch wir benötigen etwas mehr Leistung. Eine bessere Beschleunigung wäre toll. Das fehlt uns. Abgesehen davon ist das Motorrad sehr gut. Wir haben ein sehr starkes Fahrwerk», analysierte Gardner die Situation. Und was nimmt er sich für die Rennen am Samstag und Sonntag vor? «Wenn wir es in die Top-5 schaffen, dann bin ich ziemlich happy», so der Australier.