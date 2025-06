Montella (4.): Nur Bulega und Toprak außer Reichweite

Yari Montella brauste am Freitag in Misano auf Platz 4

Rookie Yari Montella fuhr im FP2 in Misano die viertschnellste Zeit. Er konnte sein Gefühl mit der Ducati Panigale V4R weiter verbessern und freute sich über seinen bislang besten Freitag in der Superbike-WM.

Yari Montella (Barni Ducati) macht bei der Anpassung an die Ducati Panigale V4R kontinuierliche Fortschritte. Vor allem in Most konnte er einen großen Schritt machen und sein Gefühl verbessern.

Im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com meinte der 25-Jährige am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Misano, dass er bei seinem Heimrennen insbesondere daran arbeiten möchte, den richtigen Bremspunkt zu finden. Am Freitagnachmittag brauste der Klassenneuling im FP2 auf Rang 4. Hat er den idealen Bremspunkt somit gefunden? «Wir haben mit Sicherheit etwas gefunden», lächelte ein sichtlich zufriedener Yari Montella. «Es war ein guter Tag für uns, wir machten einen großen Schritt.»

Das erste freie Training am Morgen beendete der Barni-Ducati-Pilot nur auf Rang 14. «Im FP1 hatte ich sehr zu kämpfen, denn im Vergleich zum Test fanden wir komplett andere Bedingungen vor», sprach er die deutlich kühleren Temperaturen beim Misano-Test Ende Mai an. «Ich hatte am Morgen Probleme, meinen Bremspunkt zu finden, ich konnte das Bike nicht richtig stoppen und ich hatte Schwierigkeiten mit meiner Front. Wir haben dann einige Anpassungen durchgeführt, aber ich benötige immer noch Zeit, um meinen Fahrstil bei wechselnden Bedingungen anzupassen.»

«Im FP2 sind wir mit einer Renn-Konfiguration gestartet und ich konnte viele Runden im niedrigen 1:34er-Bereich fahren. Ich hatte immer noch Spielraum, um schneller zu fahren», erklärte Montella. «Am Ende probierten wir noch den Qualifyer-Reifen aus, aber nur um herauszufinden, ob wir damit das Superpole-Rennen fahren können oder nicht. Dabei stand die Zeitenjagd nicht im Vordergrund.»

Wie sieht der Plan für die Rennen aus? «Ich möchte es gleich machen wie am Freitag, nur ein wenig schneller», schmunzelte Montella. «Aber es war gut heute, ich beendete den Freitag das erste Mal auf Position 4. Das Ziel ist es, um die Plätze fünf bis acht zu kämpfen.»

