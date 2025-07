Taz Mackenzie: Ducati-Debüt mit MGM Bonovo geglückt

Als Nachfolger von Scott Redding absolvierte Tarran Mackenzie bei der Superbike-Rückkehr nach Ungarn sein erstes Rennwochenende mit der Ducati V4R. Der Engländer und sein Teamchef überhäufen sich mit Lob.

Für Tarran Mackenzie war das Timing perfekt. Nach Misano hatte sich der 29-Jährige von Petronas Honda getrennt und war frei, als MGM Bonovo Ducati einen Ersatz für Scott Redding benötigte, der unterjährig in die BSB gewechselt ist. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Debüt waren schwierig: Zum ersten Mal auf der V4R, mit einem neuen Team und einer neuen Rennstrecke, denn der Balaton Park Circuit richtete erstmals einen Event der Superbike-WM aus.

Mackenzie machte das Beste aus der sich bietenden Gelegenheit. Im ersten Lauf am Samstag brauste er von Startplatz 21 als 14. in die Punkteränge und legte am Sonntag auf feuchte Piste im Sprintrennen einen feinen achten Platz nach; im zweiten Rennen wurde er Elfter. Punkte in jedem Rennen – Mission erfüllt.



«Erst einmal ein großes Dankeschön an Michael und das gesamte Team für die Chance», jubelte Mackenzie. «Ich bin wirklich dankbar. Dieses Wochenende war genau das, was ich mir gewünscht hatte. Im Laufe des Wochenendes fühlte ich mich wieder wie früher und freute mich, wieder am Start zu stehen, zu fahren und mich richtig gut zu fühlen. Das liegt ganz am Team, daher bin ich super zufrieden. Dieses Wochenende wurde mir alles abverlangt: neue Strecke, neues Motorrad, neues Team, heiße Bedingungen, nasse Bedingungen, Slicks auf nasser Strecke, trockenes Rennen, langes Rennen – alles ist auf mich zugekommen, aber ich denke, wir haben alles super gemeistert. Das war mein bestes Ergebnis in der Superbike heute, also ist es für das erste Wochenende mit MGM Bonovo Racing ein guter Start und wir können in den kommenden Rennen gute Fortschritte machen.»

Bei allem Respekt vor Redding: In jedem Rennen Punkte einzufahren, das hat auch der 12-fache Superbike-Sieger nur beim Saisonauftakt auf Phillip Island geschafft!



«Das war ein super Wochenende für die ganze MGM Bonovo Truppe! Tarran war mehr als ein Ersatzfahrer. Er hat das ganze Team wieder zum Strahlen gebracht», sagte Michael Galinski, der mit seinem Team eine harte Zeit durchmacht. «Alle haben mit ihm gefiebert und man konnte sehen, wie man sich mit einem guten Fahrer und einem guten Team steigern kann. Das hat Taz bewiesen. Er hat sein Training absolviert, war steigerungsfähig, sagt er selbst. Hat aber dann im ersten Rennen dann schon gepunktet. Was er in dem kurzen Rennen gemacht hat, war sensationell, von der Startposition auf den achten Platz zu fahren. Wir haben für das lange Rennen dann ein bisschen auf Regen gehofft. Der ist nicht gekommen, aber auch der elfte Platz war super.»