Jonathan Rea (Yamaha): Bulega die Bremse, viel Frust

Sollte Jonathan Rea noch unsicher über seinen Verbleib bei Yamaha gewesen sein, dann lieferte das Superbike-Meeting auf dem Balaton Circuit genug Argumente für einen Wechsel. So frustriert sah man den Nordiren selten.

Zehnter der Superpole und in den Rennen ein Sturz, ein neunter Platz sowie ein Zieleinlauf als Zwölfter – ein Highlight war für Jonathan Rea bei der Superbike-Premiere auf dem Balaton Park Circuit nicht dabei. Dabei sprach der Rekordweltmeister zuletzt über ein zunehmend besseres Gefühl für die Yamaha R1, aber seine Stimmung wurde beim achten Saisonmeeting täglich schlechter.

«Ich hatte einen großartigen Start in den ersten Lauf, fühlte mich aber am Ende der Geraden ziemlich angreifbar. Mehrmals fuhren Gegner neben mich oder blockierten mich und störten dadurch meinen Rhythmus. Als ich meinen Rhythmus gefunden hatte, konnte ich loslegen», berichtete der Nordire am Samstagnachmittag. «In der ersten Kurve hatte ich ein wenig Chattering. Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas zu viel Schräglage hatte, jedenfalls bin ich gestürzt. Ich fuhr weiter und bin in Kurve 4 erneut ausgerutscht. Die Daten sagen nicht viel aus – es war ein ziemlich seltsamer Sturz. Ich bin frustriert, weil ich gerade angefangen hatte, Spaß zu haben.»

Das Superpole-Race am Sonntagvormittag fand auf feuchter Strecke statt und Rea setzte auf die richtigen Reifen – vorne und hinten auf Slicks. Nach einem Zwischenfall mit Honda-Pilot Xavi Vierge fiel der 38-Jährige von Position 6 auf 12 zurück – das Rennen war gelaufen, aber nicht nur deswegen.

«Im FP3 war es nass, ich hatte kein wirklich gutes Gefühl mit dem Motorrad – zu wenig Traktion – und im Sprintrennen war es ähnlich. Ich war bereit, Risiken einzugehen, aber Vierge stach in Kurve 4 innen rein und drückte mich auf den nassen Teil der Strecke», erklärte Rea die Situation. «Ich büßte viele Positionen ein und als ich zurückkam, war Bulega vor mir und bremste alle anderen in der Gruppe mit Intermediates aus. Es war frustrierend, nicht an ihm vorbeizukommen. Am Ende schaffte ich es auf Platz 9, was uns einen Startplatz in der dritten Reihe einbrachte.»

Rea weiter: «Leider hatte ich im zweiten Hauptrennen von Anfang an Probleme mit dem Grip. Ich hatte einen guten Start und lag in der ersten Kurve unter den Top 6, aber ohne Grip war ich ein leichtes Opfer», stöhnte der sechsfache Weltmeister. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gut gefahren bin, und zu allem Überfluss hatte ich auch kein gutes Gefühl mit meinem Motorrad, weil ich mit mit der Abstimmung nicht wohlfühlte.»

Das Fazit des Yamaha-Piloten: «Ganz ehrlich, es war eines der frustrierendsten Wochenenden!»