Bautista im Pech: «Ein Wochenende zum vergessen!»

Von Sebastian Fränzschky
Zwei unverschuldete Stürze und ein technisches Problem warfen Alvaro Bautista bei der Superbike-WM in Magny-Cours zurück: Im finalen Rennen gelang dem Ducati-Champion ein versöhnlicher Abschluss.
Ex-Weltmeister Alvaro Bautista erlebte bei der Superbike-WM in Magny-Cours «ein Wochenende zum vergessen». Bereits der Auftakt am Freitag lief für den Spanier nicht nach Plan. Nach den beiden Trainings lag der ehemalige Seriensieger mit über einer Sekunde Rückstand auf Teamkollege Nicolo Bulega auf der neunten Position. Am Samstag sollte es noch schlimmer kommen.

Ein technisches Problem am Samstagvormittag hatte zur Folge, dass Bautista im dritten Training kaum fahren konnte. Entsprechend schlecht war die Vorbereitung für die Superpole. Ducati konnte das Problem am Motorrad beheben, doch Bautistas Superpole verlief ernüchternd: Mehr als 1,3 Sekunden Rückstand und Startplatz 14.

Lauf 1 war nach weniger als einer Runde gelaufen. Bautista geriet mit Honda-Werkspilot Xavi Vierge aneinander und kam zu Sturz. Und auch im Superpole-Rennen am Sonntagvormittag fehlte das nötige Glück. Bei einer Kettenreaktion in Kurve 5 ging die Startnummer 19 zu Boden. Erneut keine Punkte. Deutlich besser verlief Lauf 2, in dem Bautista von Startplatz 14 bis auf Platz 4 stürmte.

Bautistas Wochenend-Fazit fällt dennoch enttäuschend aus: «Ich hatte Pech und fühlte mich an diesem Wochenende auch nicht richtig wohl. Am Freitag konnte ich kein gutes Gefühl für das Motorrad aufbauen. Wir versuchten am Freitag, die Abstimmung der zurückliegenden Rennen ein bisschen anzupassen. Doch das funktionierte nicht.»

«Im FP3 kehrten wir zur gewohnten Abstimmung zurück, doch ich konnte auf Grund eines technischen Problems nicht fahren. Ich verpasste das komplette FP3 und musste dann ohne Vorbereitung in die Superpole gehen. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Qualifikation lief nicht gut», deutete Bautista ein Problem an.

«Und wenn man von weit hinten starten muss, dann ist das Risiko größer, in Schwierigkeiten zu geraten», ist sich der Routinier bewusst. Für den Zwischenfall in Kurve 13 macht er Landsmann Vierge verantwortlich: «Vierge dachte, dass ich bei dem Zwischenfall beteiligt bin. Er bog ein, als würde kein anderer Fahrer da sein. Dabei traf er mich.»

Im Sprint hatte sich Bautista bereits in die Top-9 vorgekämpft, als er erneut Opfer einer Kollision wurde. «Bassani überholte Iannone, der sein Motorrad aufrichten musste. Rea war direkt dahinter und hätte ihn beinahe getroffen. Er richtete sehr schnell auf und ich war außen. Mit seinem Hinterreifen berührte er meinen Vorderreifen. Ein Desaster», beschrieb Bautista die Szene.

Im finalen Rennen stand Bautista erneut auf Startplatz 14. «Ich startete von weit hinten und hatte kein wirklich gutes Gefühl. Doch ich arbeitete mich bis zu Platz 4 vor. Das war nicht schlecht, doch es ist nicht die Position, auf der wir sein sollten. Ich war dennoch happy, weil es im zweiten Rennen keinen Zwischenfall gab», kommentierte der Ducati-Pilot.

In einem nicht besonders spannenden Rennen war Bautistas Aufholjagd eines der Highlights. «Ich hoffe, dass die Fans die Überholmanöver genau so genossen haben wie ich», bemerkte der Ex-Weltmeister nach seiner beeindruckenden Aufholjagd.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

