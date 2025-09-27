Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Sam Lowes (3.): Bulega am Sonntag der Favorit!

Von Sebastian Fränzschky
Rundenlang fuhr Sam Lowes in Schlagdistanz zum Spitzenduo Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega. Besonders die Leistung von Ducati-Markenkollege Bulega stuft er als sehr hoch ein.
Weniger als eine Sekunde fehlte Ducati-Pilot Sam Lowes beim ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon am Samstag zum Sieg. Rundenlang fuhr der Brite in Schlagdistanz zu Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega, verzichtete aber auf eine Attacke. Bereits am Freitag kündigte Lowes an, dass er «keine Dummheiten» machen und sich nicht ins WM-Duell einmischen will.

«Mir war vor dem Rennen klar, dass ich der Drittschnellste bin. Und das war im Rennen dann auch der Fall», erklärte Lowes in seiner Medienrunde. «Bulega war in den ersten Runden schneller als das, was wir sahen. Toprak war clever und überholte ihn immer wieder, um ihn etwas einzubremsen. In den finalen Runden war ich nicht mehr so schnell wie sie, doch unser Renntempo war hoch. Wir fuhren den restlichen Fahrern davon.»

Für ein Manöver fehlte Lowes laut eigenen Aussagen der nötige Speed: «Ich war nicht schnell genug, um zu überholen. Mit meiner Position war ich zufrieden. Ich konnte nicht überholen. Ich wollte mich auch nicht in ihren Zweikampf einmischen. Für sie steht deutlich mehr auf dem Spiel als für mich. Es war sehr interessant, sie zu beobachten und die verschiedenen Motorräder und Fahrstile zu sehen.»

Auf die Fragen, warum er sich in der Anfangsphase etwas zurückhielt, hat Lowes eine klare Antwort: «Ich bin 35 Jahre alt und lange Zeit dabei. Ich kämpfe nicht um die Meisterschaft. Wenn ich ein Rennen gewinnen kann, dann versuche ich das natürlich. Das ist wichtig für mich, wichtig für das Team. Nach hinten hatte ich Vorsprung. Ich bin clever genug. Die beiden Fahrer vor mir waren schneller.»

«Zu einem Zeitpunkt war ich gleich schnell, doch es gab keine Stelle, an der ich hätte überholen können», betont der Marc-VDS-Pilot und rechnet am Sonntag mit einem anderen Rennverlauf, wenn sich Bulega in der Anfangsphase gegen Razgatlioglu durchsetzen kann.

«Bulega fuhr richtig gut. Ich denke, dass wir morgen ein anderes Rennen sehen, wenn er sich an die Spitze setzen und pushen kann. Ich mag Toprak und habe großen Respekt. Aber auch Bulega fährt eine gute Saison. Sie waren in diesem Jahr die besten Fahrer und verdienen es, den Titel untereinander auszumachen», so Lowes.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 28 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 494
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 450
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 273
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 245
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 179
7. Alex Lowes (GB) Bimota 155
8. Xavi Vierge (E) Honda 129
9. Axel Bassani (I) Bimota 107
10. Andrea Iannone (I) Ducati 101
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 97
12. Michael vd Mark (NL) BMW 92
13. Iker Lecuona (E) Honda 90
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 73
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 53
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 32
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

