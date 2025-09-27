Sam Lowes (3.): Bulega am Sonntag der Favorit!

Rundenlang fuhr Sam Lowes in Schlagdistanz zum Spitzenduo Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega. Besonders die Leistung von Ducati-Markenkollege Bulega stuft er als sehr hoch ein.

Weniger als eine Sekunde fehlte Ducati-Pilot Sam Lowes beim ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon am Samstag zum Sieg. Rundenlang fuhr der Brite in Schlagdistanz zu Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega, verzichtete aber auf eine Attacke. Bereits am Freitag kündigte Lowes an, dass er «keine Dummheiten» machen und sich nicht ins WM-Duell einmischen will.

«Mir war vor dem Rennen klar, dass ich der Drittschnellste bin. Und das war im Rennen dann auch der Fall», erklärte Lowes in seiner Medienrunde. «Bulega war in den ersten Runden schneller als das, was wir sahen. Toprak war clever und überholte ihn immer wieder, um ihn etwas einzubremsen. In den finalen Runden war ich nicht mehr so schnell wie sie, doch unser Renntempo war hoch. Wir fuhren den restlichen Fahrern davon.»

Für ein Manöver fehlte Lowes laut eigenen Aussagen der nötige Speed: «Ich war nicht schnell genug, um zu überholen. Mit meiner Position war ich zufrieden. Ich konnte nicht überholen. Ich wollte mich auch nicht in ihren Zweikampf einmischen. Für sie steht deutlich mehr auf dem Spiel als für mich. Es war sehr interessant, sie zu beobachten und die verschiedenen Motorräder und Fahrstile zu sehen.»

Auf die Fragen, warum er sich in der Anfangsphase etwas zurückhielt, hat Lowes eine klare Antwort: «Ich bin 35 Jahre alt und lange Zeit dabei. Ich kämpfe nicht um die Meisterschaft. Wenn ich ein Rennen gewinnen kann, dann versuche ich das natürlich. Das ist wichtig für mich, wichtig für das Team. Nach hinten hatte ich Vorsprung. Ich bin clever genug. Die beiden Fahrer vor mir waren schneller.»

«Zu einem Zeitpunkt war ich gleich schnell, doch es gab keine Stelle, an der ich hätte überholen können», betont der Marc-VDS-Pilot und rechnet am Sonntag mit einem anderen Rennverlauf, wenn sich Bulega in der Anfangsphase gegen Razgatlioglu durchsetzen kann.

«Bulega fuhr richtig gut. Ich denke, dass wir morgen ein anderes Rennen sehen, wenn er sich an die Spitze setzen und pushen kann. Ich mag Toprak und habe großen Respekt. Aber auch Bulega fährt eine gute Saison. Sie waren in diesem Jahr die besten Fahrer und verdienen es, den Titel untereinander auszumachen», so Lowes.