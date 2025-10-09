Petronas Honda: In Estoril mit Lokalmatador am Start

Einmal mehr tritt das Honda-Team Petronas MIE in der Superbike-WM 2025 mit einer anderen Fahrerbesetzung an. Für das Meeting in Estoril kommt der Portugiese Ivo Lopes zum Zuge.

Die Superbike-WM 2025 verläuft für Petronas Honda so erfolglos wie alle Saisons zuvor, woran ganz sicher nicht nur die Fahrerwahl ursächlich ist. Nach Misano kündigte Tarran Mackenzie, dessen Nachfolger Tito Rabat keine besseren Ergebnisse abliefert. Etwas bessere Chancen dürfte man Ivo Lopes in Estoril zutrauen, der den abwesenden Zaqhwan Zaidi ersetzt. Der Malaysier bestreitet zusätzlich die Asian Road Racing Champion und hat am kommenden Wochenende in Sepang sein Heimrennen. Einen solchen Konflikt gab es bereits in Donington Park und auch im Mai wurde der Portugiese als Ersatz angeheuert.

Es spricht viel dafür, dass der 29-Jährige in Estoril erfolgreicher sein wird als der Stammfahrer. Denn Lopes wurde in Lissabon geboren und verfügt über fundierte Streckenkenntnisse. Außerdem war er bereits im vergangenen Jahr in Estoril für das Team der Japanerin Midori Moriwaki am Start und kann auf diese Daten zurückgreifen. In den Hauptrennen kreuzte Lopes von Startplatz 22 jeweils als 15. die Ziellinie.

Die Punkteränge sind auch in diesem Jahr das Ziel. «Wir werden unser Bestes geben, um gute Ergebnisse zu erzielen und Punkte zu sammeln, was das Team wirklich verdient hat», meinte Lopes. «Ich bin dem Team sehr dankbar, dass es mir eine weitere Chance gibt. Es ist eine große Freude, auf der WorldSBK-Bühne anzutreten, insbesondere auf meiner Heimstrecke in Estoril. Ich freue mich sehr darauf.»