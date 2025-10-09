Toprak Razgatlioglu: Yamaha ließ ihn 3 Jahre zappeln

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Für 2026 kehrt Superbike-Star Toprak Razgatlioglu zu Yamaha zurück, allerdings in der MotoGP. Der Türke erhielt ein vorgezogenes Begrüßungsgeschenk, auf das der Türke drei Jahre ungeduldig warten musste.
Zwei Meetings der Superbike-WM 2025 steht Toprak Razgatlioglu noch auf der Gehaltsliste von BMW, dann beginnt ein neuer Karriereabschnitt des Ausnahmekönners. Im Idealfall wechselt der 28-Jährige als dreifacher Weltmeister in die MotoGP zu Yamaha. Mit dem Werk aus dem japanischen Iwata gewann Razgatlioglu 2021 seinen ersten Titel.

Schon mehrfach reklamierte der Türke, dass sich sein damaliges Weltmeistermotorrad nicht in seinem Besitz befindet. Nun hatte Yamaha ein Einsehen und überließ Razgatlioglu dieses Sammlerstück.

«Seit 3 Jahren warte ich auf mein erstes Weltmeistermotorrad – endlich ist es zuhause», freute sich der aktuelle WM-Leader über das vorgezogene Begrüßungsgeschenk. «Ich bin Yamaha dankbar, dass sie es zu einer unvergesslichen Erinnerung gemacht hat.»


