Halbemond abgesagt: Pfingstrennen fällt ins Wasser

Das Speedwayrennen des MC Norden um den «Störtebeker Super Pokal» wurde wetterbedingt abgesagt. Eigentlich sollte wie in den Jahren zuvor am Pfingstsonntag gefahren werden.

Pech für Wiebke und Meik Lüders und ihre Mitarbeitenden vom MC Norden. Aufgrund der negativen Wettervorhersagen mussten sie ihr Pfingstrennen im Motodrom Halbemond absagen.

Meik Lüders schrieb dazu in den sozialen Medien: «Es tut uns leid, euch mitteilen zu müssen, dass unser Störtebeker Super Pokal an diesem Pfingstsonntag wetterbedingt abgesagt werden muss. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, denn unsere Vorbereitungen waren gerade abgeschlossen, als uns das Wetter mit voller Wucht getroffen hat. Wir haben uns an den Flughäfen in Norddeich und Emden informiert, und diese geben sogar noch mehr Regen und Sturm an, als all unsere Wetter-Apps. Nach langer Überlegung und viel Bedauern mussten wir die Entscheidung treffen, das diesjährige Rennen abzusagen. Wir hoffen sehr, euch im nächsten Jahr bei besserem Wetter wieder bei uns begrüßen zu können. Vielen Dank für euer Verständnis und bleibt gesund.»

Schon seit vielen Jahren macht der rührige MC Norden und das Team Lüders mit seinem Pfingstrennen und den vielfältigen Angeboten auch im Crossbereich auf sich aufmerksam. Das Motodrom Halbemond ist ein wahres Schmuckstück. Hier wurde Egon Müller im Jahr 1983 Speedway-Weltmeister, der einzige Deutsche, der diesen Titel bis heute erringen konnte.