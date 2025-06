Speedway-GP Manchester: Der Doppelevent im Livestream

Im Idealfall kann ein Fahrer bei den beiden Speedway-GP am Wochenende in Manchester bis zu 44 WM-Punkte mitnehmen. Beide Rennen und das Qualifying samt Sprint-Race gibt es live im Stream auf Discovery+ zu sehen.

Die Absage des Grand Prix von Cardiff beschert dem Speedwaysport am kommenden Wochenende einen Doppelevent in Manchester, wo an zwei Tagen in Folge in zwei Rennen um WM-Punkte gestritten wird. Los geht’s am Freitagnachmittag mit dem Qualifying mit abschließendem Sprint-Race, bei dem die ersten vier WM-Punkte vergeben werden. Am Abend steigt dann der erste von zwei britischen Grands Prix, am Samstagabend geht es ohne ein Qualifying in das zweite WM-Rennen auf der Heimstrecke der Belle Vue Aces.

Sportlich gesehen wird der Fokus auf den beiden Briten Robert Lambert und Dan Bewley liegen. Während Bewley mit einer Finalteilnahme und 34 WM-Punkten auf dem Konto in Reichweite der Medaillen liegt, könnte Vizeweltmeister Lambert mit zwei guten Resultaten ebenfalls einen Schritt Richtung vordere Platzierungen machen. Dass die beiden englischen Topfahrer in Manchester zu Spitzenleistungen fähig sind, bewiesen sie bereits zweimal beim Speedway der Nationen, als sie Gold gewannen.

Ebenso kann Deutschlands einziger GP-Teilnehmer Kai Huckenbeck auf einen erfolgreichen Auftritt beim Speedway der Nationen in Manchester zurückblicken. Im Semifinale war Huckenbeck mit dem Schweden Fredrik Lindgren der Topscorer des Abends und auch im Finale, in dem Deutschland sensationell auf Rang 4 fuhr, gehörte der Werlter zu den Besten. Beim Grand Prix in Prag, den letzten Ligarennen und der Qualifikation zum Speedway-GP in Abensberg zeigte Huckenbecks Formkurve nach oben, nach misslungenem Start in die GP-Saison könnte der 32-Jährige zwei gute Resultate in Manchester gut gebrauchen.

Sowohl das Qualifying als auch die beiden WM-Rennen werden live mit deutschem Kommentar von Norbert Ockenga im kostenpflichtigen Stream bei Discovery+ gesendet. Aufgrund der Zeitverschiebung zu England beginnen die Übertragungen der Rennen jeweils um 19:30 Uhr. Das Qualifying am Freitag wird ab 15 Uhr gezeigt.

Livestream Manchester/GB:



Freitag, 13. Juni:

15:00 Uhr: Qualifying und Sprint-Race

19:30 Uhr: FIM Speedway Grand Prix Manchester, 1. Rennen



Samstag, 14. Juni:

19:30: FIM Speedway Grand Prix Manchester, 2. Rennen