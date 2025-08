Polnische Liga: Landshut Devils verlieren in Lettland

Die Trans MF Landshut Devils zogen im Auswärtsrennen der Polnischen Speedway-Liga gegen Lokomotiv Dünaburg (Daugavpils) nur knapp den Kürzeren. Bei der 47:43-Niederlage zeigten sie eine starke Aufholjagd.

Zum Auftakt kamen die Trans MF Landshut Devils nicht richtig aus dem Start, dies hat sie am Ende beim Auswärtsrennen gegen Lokomotiv Dünaburg (Daugavpils) in Lettland den Sieg gekostet.



Den Gästen gelang es, einen anfänglichen Rückstand von 12 Punkten durch unermüdlichen Kampf bis auf vier Zähler zu verkürzen. So ging es mit dem Stand von 41:37 Punkten in die beiden letzten entscheidenden Heats, und es war alles offen. Eine Vorentscheidung zu Ungunsten der Landshuter fiel durch einen unglücklichen Sturz von Kevin Juhl Pedersen in Lauf 14; dabei gingen zwei Punkte an den Gegner verloren, und damit auch das Rennen. Nichtsdestotrotz legten sich die Teufel auch im letzten Heat nochmals ins Zeug und holten ein weiteres 4:2 durch Kim Nilsson und Charles Wright gegen Daniils Kolodinskis und Damirs Filimonovs.

«Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir es um Haaresbreite versäumt haben, den Einzug in die Play-Offs fix zu machen», so Trainer Peppi Rudolph nach dem Rennen. «Die Mannschaft hat erneut einen enormen Kampfgeist gezeigt und ist mit der kurzen, harten Bahn in Daugavpils besser denn je zurechtgekommen. Am Anfang hatten wir etwas Probleme, aus dem Start zu kommen, und da haben wir letztlich auch die Punkte liegengelassen, die wir für einen Sieg gebraucht hätten. Beim Heimrennen gegen den Tabellenführer aus Danzig werden wir nochmal alles geben, um mit den heimischen Fans im Rücken einen weiteren Heimsieg verbuchen zu können.»

Der aktuelle Tabellenführer kommt am 10. August in die OneSolar Arena, Rennbeginn ist um 17 Uhr. Tickets gibt es bereits unter www.speedway-landshut.de/tickets bzw. am Renntag an der Tageskasse.

Ergebnisse Polnische Liga:



Lokomotiv Dünaburg, 47 Punkte:

Jevgenijs Kostigovs: 2*, 2, 1, 2, 3 – 10+1

Emil Breum: ex – 0

Olegs Mihailovs: 3, 0, 1*, 2, 1 – 7+1

Rene Bach: 3, 3, 2, 1*, ex – 9+1

Daniils Kolodinskis: 2*, 3, 2, 3, 2 – 12+1

Nikita Kaulins: 2*, 2, 0, 0, 0 – 4+1

Damirs Filimonovs: 3, 0, 1*, 0 – 4+1

Artiom Juhno: 1* – 1+1



Trans MF Landshut Devils, 43 Punkte:

Kevin Wölbert: 1, 2, 3, 0, 2 – 8

Erik Riss: 0

Kevin Juhl Pedersen: 0, 2, 1, 1*, ex – 4+1

Charles Wright: 3, 1*, 3, 3, 3, 1 – 14+1

Kim Nilsson: 1, 2, 3*, 3, 2, 3 – 14+1

Mario Häusl: ex, 1, 0 – 1

Marlon Hegener: 1, 0, 0 – 1

Leon Flint: 0, 1* – 1+1