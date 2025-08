Lettland-GP im Stream: Früher Start beim Doppelevent

Da sich die lettische Hauptstadt Riga in einer anderen Zeitzone befindet, beginnen die Übertragungen der Speedway-Rennen zum SGP und SGP2 eine Stunde früher als sonst.

Die Saison im SGP2 und SGP geht in die heiße Phase: Nach dem Doppelschlag in Lettland stehen noch zwei Events SGP und nur noch ein Rennen im SGP2 an, sodass bereits jetzt richtungsweisende Entscheidungen fallen können.

Aufgrund der Zeitverschiebung zu Lettland dürfen sich die Fans im DACH-Raum am Freitag (1. August) auf einen frühen Rennstart freuen, da die Übertragung des SGP2-Rennens bereits um 15:45 Uhr bei Streaminganbieter Discovery+ beginnt und der Rennstart um 16 Uhr MEZ erfolgen wird. Während im Titelkampf der Pole Wiktor Przyjemski nach seinem Sieg in Schweden die Wertung anführt, geriet Norick Blödorn nach misslungenem Start in die Serie mit fünf WM-Punkten ins Hintertreffen und braucht in Lettland ein gutes Resultat, um in der Gesamtwertung Boden gut zu machen.

Die Live-Übertragung des Qualifyings zum Grand Prix aus Riga, ebenfalls bei Discovery+, startet am Samstag um 13 Uhr. Das Rennen beginnt mit der Ausstrahlung der Vorberichte um 17:30 Uhr eine Stunde früher als üblich. Im Kampf um den WM-Titel konnte der Australier Brady Kurtz zuletzt mit zwei Siegen ein Ausrufezeichen setzen, in der Gesamtwertung aber nur vier Punkte auf WM-Spitzenreiter Bartosz Zmarzlik aufholen. Um sich die Hoffnungen auf den WM-Titel offen zu halten, muss Herausforderer Kurtz in Riga erneut vor Zmarzlik sein.

Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen auf Kai Huckenbeck, der vor der Sommerpause in Malilla in die Last-Chance-Läufe fahren konnte und zuletzt beim EM-Rennen in Güstrow noch einmal ordentlich Selbstvertrauen tankte. «Ohne Druck und als Wildcard ein Rennen in Deutschland zu fahren, war natürlich geil», so Huckenbeck. «Da waren auch keine Mehlmützen dabei, ein Rennen in der EM ist auch immer eine harte Nummer. So ein Ergebnis baut einen weiter auf und gibt Selbstvertrauen. Ich hoffe, ich kann meine aktuelle Form aufrechterhalten und in den GP mitnehmen.»

Nach sieben von zehn Rennen liegt der Norddeutsche derzeit mit 32 Punkten im Gesamtklassement auf der 15. Position und damit 27 Punkte hinter Rang 7, der einen Platz im Grand Prix 2026 garantiert. Sportlich hat Huckenbeck außerdem noch die Chance, sich im Challenge am 9. August in Holsted einen GP-Platz 2026 zu sichern.

Die Sendetermine des Lettland-GP:



Freitag, 1.8.2025

15:45 Uhr: SGP2 Riga – Das Rennen



Samstag, 2.8.2025

13:00 Uhr: SGP Riga – Qualifying

17:30 Uhr: SGP Riga, Vorberichte und Rennen

WM-Stand nach 7 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 131 Punkte

2. Brady Kurtz (AUS), 122

3. Fredrik Lindgren (S), 99

4. Dan Bewley (GB), 97

5. Jack Holder (AUS), 86

6. Andzejs Lebedevs (LV), 59

7. Max Fricke (AUS), 59

---------------------------------------------

8. Robert Lambert (GB), 57

9. Dominik Kubera (PL), 51

10. Jan Kvech (CZ), 49

11. Mikkel Michelsen (DK), 48

12. Anders Thomsen (DK), 45

13. Jason Doyle (AUS), 39

14. Martin Vaculik (SK), 39

15. Kai Huckenbeck (D), 32

16. Leon Madsen (DK), 16

17. Patryk Dudek (PL), 16

18. Charles Wright (GB), 7

19. Kim Nilsson (S), 4

20. Oskar Paluch (PL), 2

21. Erik Riss (D), 2

22. Bartlomiej Kowalski (PL), 1

23. Daniel Klima (CZ), 1