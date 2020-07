Speedway-EM: Finale 3 wird wegen Infiziertem verlegt

In Quarantäne: Robert Lambert, Bartsoz Smektala und Vaclav Milik (von vorne)

Schock in der polnischen Speedwayszene: Nach einem Corona-Fall wurde das für heute angesetzte dritte Finale zur Speedway-EM abgesagt. Weitere Informationen sollen im Lauf des Tages folgen.

Bei einem Rennen zur polnischen Liga zwischen Rybnik und Lissa (Leszno) war eine Person zugegen, die inzwischen positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. In Folge dessen wurde für sämtliche anderen Personen, die sich mit dem Infizierten im Fahrerlager aufhielten, häusliche Quarantäne angeordnet. Die geplanten Ligarennen der Teams aus Rybnik und Lissa am kommenden Wochenende wurden bereits abgesagt.

Weiterhin wurde das für heute geplante dritte Finalrennen zur Speedway-Europameisterschaft gestrichen, da vier EM-Teilnehmer bei besagtem Ligarennen am Start waren: Das sind der Tscheche Vaclav Milik, der Engländer Robert Lambert sowie die Polen Kacper Woryna und Bartosz Smektala.

Für das EM-Finale in Gnesen soll ein neuer Termin gefunden werden, die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Falls die betroffenen Fahrer die komplette 14-tägige Quarantäne absolvieren müssen, wird man auch für das geplante vierte Finale am 22. Juli in Rybnik einen neuen Termin finden müssen.

Stand nach 2 von 5 Rennen:

1. Leon Madsen (DK), 26 Punkte

2. Robert Lambert (GB), 24

3. Nicki Pedersen (DK), 24

4. Mikkel Michelsen (DK), 23

5. Grigorij Laguta (RUS), 20

6. Bartosz Smektala (PL), 18

7. Timo Lahti (FIN), 16

8. Emil Sayfutdinov (RUS), 14

9. Andrej Kudriaszow (RUS), 13

10. Vaclav Milik (CZ), 12

11. Kacper Woryna (PL), 12

12. David Bellego (F), 12

13. Bartosz Zmarzlik (PL), 10

14. Krzysztof Kasprzak (PL), 8

15. Michael Jepsen Jensen (DK), 7

16. Peter Ljung (S), 6

17. Kai Huckenbeck (D), 6

18. Igor Kopec-Sobczynski (PL), 1