Warschau-GP: Debüt für den Polen Mateusz Cierniak

Eine größere Bühne als den Speedway-GP von Warschau kann man sich für eine Debüt in der WM nicht vorstellen. Genau diese bekommt jetzt der zweifache SGP2-Champion Mateusz Cierniak.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Mateusz Cierniak sein Debüt im Speedway-Grand-Prix geben wird. Am 11. Mai wird es für den 21-jährigen Polen nun so weit sein. Für den GP von Warschau, bei dem wieder über 50.000 Zuschauer erwartet werden, wird der junge Pole mit der Veranstalter-Wildcard ins Rennen gehen und sein Debüt als GP-Fahrer geben.

Cierniak räumte in den vergangenen zwei Jahren auf dem U21-Level so ziemlich alles ab, was es zu gewinnen gab. Er wurde 2022 und 2023 U21-Weltmeister im SGP2, sowie mit dem polnischen Team im Speedway der Nationen 2. In der U21-Weltmeisterschaft untermauerte Cierniak sein großes Potenzial, indem er vier von sechs Rennen zum SGP2 gewann. Auch in der polnischen Liga feierte er mit Lublin zwei Meistertitel in der Liga.

Neben Cierniak wurden die beiden Polen Bartlomiej Kowalski und Damian Ratajczak als Bahnreserven für das Großevent in der polnischen Hauptstadt nominiert. Keine Berücksichtigung bei der Vergabe der Wildcards für den GP in Warschau fanden die letztjährigen GP-Fahrer Patryk Dudek und Maciej Janowski, die auch für die WM 2024 keine permanente Wildcard erhalten hatten, nachdem sie die sportliche Qualifikation hierfür verpasst hatten.