Speedway-GP 2026: Kevin Wölbert übersteht Quali-Krimi

Zwei von drei Qualifikationsrunden zum Speedway-GP-Challenge wurden am Pfingstsamstag ausgetragen, der Deutsche Kevin Wölbert konnte sich in einem Fünferstechen in Lonigo/Italien durchsetzen.

Die ersten zehn Teilnehmer für den Challenge zum Speedway-GP 2026 im August in Holsted stehen fest. Mit Anders Thomsen, Martin Vaculik, Andzejs Lebedevs und Jan Kvech haben sich in den ersten beiden Qualifikationsrunden alle vier angetreten GP-Fahrer ihren Platz gesichert. Spannend machte es der Lette Lebedevs, der in Scharnowitz (Zarnovica) nach vier von fünf Heats nur sieben Punkte auf dem Konto hatte. Er hat mit einem Sieg in seinem letzten Lauf gerade noch den Sprung auf einen der fünf Qualifikationsplätze geschafft. Möglich wurde dies aber nur, weil der Norweger Mathias Pollestad im 19. Lauf punktelos blieb und somit Lebedevs die Chance auf Platz 5 ermöglichte.

Spannend wurde es auch bei der Qualifikation in Lonigo und mittendrin war der Heidhofer Kevin Wölbert, der erst im letzten Durchgang mit einem Sieg auf neun Punkte kam. Neben Wölbert lagen vier weitere Fahrer punktgleich auf dem fünften und letzten Qualifikationsplatz, sodass ein Stechen mit mehreren Läufen nötig wurde. Wölbert kam aus dem Modus mit fünf Fahrern in den entscheidenden Lauf mit vier und konnte sich in diesem als Sieger durchsetzen und den letzten Qualifikationsplatz erobern. Gewonnen hat das Rennen in Italien der Pole Mateusz Cierniak vor Francis Gusts und Rasmus Jensen, der im Stechen um Rang 3 Jan Kvech bezwang.



Richard Geyer, der als zweiter Deutscher noch ins Line-up in Lonigo gerutscht war, wurde mit zwei Punkten Vorletzter und schied aus.



Die dritte und letzte Qualifikationsrunde findet am Pfingstmontag in Abensberg statt. Dort werden aus deutscher Sicht Kai Huckenbeck und Erik Riss an den Start gehen.

Ergebnisse Speedway-GP, Qualifikationsrunden:



Schwarnowitz/SK:



Qualifiziert für den Challenge:

1. Anders Thomsen (DK), 12+3 Punkte

2. Matej Zagar (SLO), 12+2

3. Kacper Woryna (PL), 12+A

4. Martin Vaculik (SK), 11

5. Andzejs Lebedevs (LV), 10



Ausgeschieden:

6. Mathias Pollestad (N), 9

7. Luke Becker (USA), 9

8. Vaclav Milik (CZ), 8

9. David Bellego (F), 8

10. Chris Holder (AUS), 8

11. Marko Levishyn (UA), 6

12. Oliver Berntzon (S), 5

13. Adam Ellis (GB), 4

14. Matic Ivacic (SLO), 4

15. Andrei Popa (RO), 2

16. Antti Vuolas (FIN), 1

17. Jakub Valkovic (SK), 0

18. Anna Zuzana Hajkova (SK), 0



Lonigo/I:



Qualifiziert für den Challenge:

1. Mateusz Cierniak (PL), 14 Punkte

2. Francis Gusts (LV), 13

3. Rasmus Jensen (DK), 10+3

4. Jan Kvech (CZ), 10+2

5. Kevin Wölbert (D), +Erster im 5er-Stechen



Ausgeschieden:

6. Paco Castagna (I), 9+Zweiter

7. Jacob Thorssell (S), 9+Dritter

8. Nicolas Covatti (I), 9+Vierter

9. Rohan Tungate (AUS), 9+Fünfter

10. Dimitri Bergé (F), 8

11. Tom Brennan (GB), 7

12. Anze Grmek (SLO), 4

13. Sebastian Kössler (A), 4

14. Gino Manzares (USA), 3

15. Richard Geyer (D), 2

16. Alex Acuna (RA), 0