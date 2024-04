Training MSC Cloppenburg: Freier Eintritt 13. April

Der Nachwuchs und die Profis des MSC Cloppenburg trainieren am Samstag, den 13. April im Motodrom an der Boschstraße. Der Eintritt ist frei.

Das Heimrennen der Cloppenburger Fighters im Speedway Team-Cup findet am Samstag, den 27. April unter Flutlicht im Motodrom in Emstekerfeld statt. MSC-Teammanager Manfred Bäker und seine neue Teambetreuerin Selina Schumacher bitten die komplette Mannschaft am Samstag, den 13. April zum gemeinsamen Training.

Nachdem schon das erste Jugendtraining und die ersten Arbeitseinsätze in der MSC Arena im Stadion veranstaltet wurden, verspricht das Bahndienstteam für den Trainingstag ideale Bedingungen für den gesamten Tag. Am Vormittag wird die Jugendgruppe den Anfang machen, die bis mittags schon ordentlich am Gashahn drehen will.

«Nach dem langen Winter freut sich der Nachwuchs, endlich wieder auf der Bahn regelmäßig trainieren zu können», so Jugendwart Michael Pendowski. «Momentan besteht unsere Gruppe aus knapp zehn Kindern und Jugendlichen. Neue Gesichter sind natürlich wie immer herzlich willkommen.»

Zur Mittagsstunde ist die Presse eingeladen, wo die Fighters dann den Medien Rede und Antwort stehen werden, bevor um 13 Uhr das Training beginnt. Neben René Deddens, Lukas Fienhage Carl und Jonny Wynant werden auch die neuen Gesichter Jannek Konzak und Nicklas Aagaard aus Dänemark das Material auf Herz und Niere testen. Alle Fans, Freunde und Zuschauer sind herzlich eingeladen, beim Startschuss des MSC Cloppenburg in die neue Speedway-Saison 2024 dabei zu sein, kostenfrei.

Derweil laufen die Vorbereitungen bei den Soestestädtern auch schon auf Hochtouren für den Renntag am 27. April. Dann geht es für die Nachwuchsfahrer der Region um wichtige Punkte im ADAC Bahnsport-Nachwuchs-Cup, bevor die Fighters am Abend (19 Uhr) unter Flutlicht ihr Heimrennen gegen die Teams aus Diedenbergen, Olching und Wittstock ausfahren werden.

Tickets für den Auftakt im Speedway Team Cup gibt es schon online unter www.msc-cloppenburg.de/vvk. Der Eintritt kostet 15 Euro (inklusive Programmheft) und gilt für Steh- und Sitzplätze. Jugendliche von 13 bis 17 Jahren und Schwerbehinderte mit Ausweis zahlen ermäßigt 10 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Eine Tageskasse wird es auch am Renntag geben.