U23 Team-EM: Harte Nuss für Deutschland in Pardubitz

Am kommenden Wochenende bestreitet ein deutsches U23-Team die Quali-Runde zur EM. Da nur der Sieger ins Finale einzieht, steht die deutsche Auswahl vor einer schweren Aufgabe. Norick Blödorn wird nicht dabei sein.

«Unter Berücksichtigung des Reglements haben wir entschieden und aus den für uns zur Verfügung stehenden Fahrern wurden Jonny Wynant, Ben Iken, Lukas Wegner, Patrick Hyjek und Erik Bachhuber nominiert», stellt Teamchef Sascha Dörner den nominierten Kader vor.

Er liefert auch gleich die Begründung, warum Norick Blödorn nicht Teil des Teams sein wird: «Durch Terminüberschneidungen ist der ein oder andere potentielle Fahrer verhindert, somit gehen wir mit der genannten Truppe ins Rennen. Von der Altersstruktur her sicherlich eher jung, aber wir im Betreuerstab sind uns einig, dass solche internationalen Wettbewerbe genau richtig sind, um unsere jungen Toptalente heranzuführen.»

Im Vorjahr wurde das deutsche Team bei der Qualifikation in Stralsund nur Letzter. Gegen die heimstarken Tschechen und die ausgeglichen besetzten Briten wird diesmal ein Sieg beim Qualifikationsrennen in Pardubitz eine harte Aufgabe für die Deutschen, die Erik Bachhuber als Kapitän anführen soll.

Bachhuber: «Durch meine Einsätze in den internationalen Ligen in Polen und Schweden bringe ich sicherlich eine gewisse Erfahrung mit. Ich war auch drei- oder viermal bereits in Pardubitz, kenne also die dortige Bahn. Ich sehe meine Aufgabe also auch darin, dass ich den jüngeren Teammitgliedern, beispielsweise Patrick Hyjek, vor Ort helfen kann. Ich nehme diese Aufgabe an und fühle mich ihr auch gewachsen.»

Da nur das siegreiche Team ins Finale einzieht, welches im August im polnischen Krakow ausgetragen wird, wird es nur für den Sieger eine Runde weiter gehen. Hier dürften die Tschechen mit ihrem GP-Fahrer Jan Kvech auf eigener Piste in der Favoritenrolle sein. «Wir haben ein junges Team», so Jonny Wynant, «wir sind dennoch gut aufgestellt und meine persönliche Erwartung ist, dass wir Chancen auf das Treppchen haben. Meiner Meinung nach sind Tschechien und Großbritannien sehr gut aufgestellt und werden schwer zu schlagen sein.»

Line-up Qualifikation Speedway U23 Team-EM, Pardubitz/CZ:

Deutschland: Jonny Wynant, Ben Iken, Lukas Wegner, Patrick Hyjek, Erik Bachhuber

Frankreich: Steven Goret, Mathias Tresarrieu, Steven Labouyrie, Tino Bouin, Théo Ugoni

Großbritannien: Tom Brennan, Jordan Jenkins, Anders Rowe, Leon Flint, Ashton Boughen

Tschechien: Daniel Klima, Matous Kamenik, Jan Macek, Adam Bednar, Jan Kvech