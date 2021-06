Speedway-U19-Paar-EM: Deutsches Duo wird Letzter

Im Finale der Speedway-U19-Paar-EM holten sich die Letten zwei Punkte unter Maximum die Goldmedaille. Das deutsche Duo Norick Blödorn und Ben Ernst kam in Danzig über den letzten Platz nicht hinaus.

Im September 2020 wurde das U19-Paar-EM-Finale in Güstrow ausgetragen. Da der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) wegen Covid-19 vorschnell alle Teams von den Mannschaftsprädikaten abgemeldet hatte, starteten Ben Ernst und Norick Blödorn damals als Team Güstrow außer Konkurrenz. Wäre dem nicht so gewesen, hätten sie hinter Tschechien und vor Lettland Silber gewonnen. In diesem Jahr durften Ernst und Blödorn unter deutscher Flagge dabei sein, doch mit den Medaillenrängen hatten sie in Danzig nichts zu tun.

In drei von sechs Heats setzte es für Blödorn und Ernst 1:5-Niederlagen, lediglich in den Läufen gegen Polen und Tschechien kamen sie zu einem 3:3-Unentschieden. Im Duell gegen die Polen waren Ernst und Blödorn bereits auf Kurs zu einem 3:3, nachdem ein polnischer Fahrer gestürzt war, doch dann fiel Ernst aus und musste die letzte Runde schiebend absolvieren, um sich seinen Punkt zu sichern. Mit dem 3:3 gegen Deutschland mussten die Polen im 17. Lauf ihre Titelhoffnungen begraben, denn die Letten waren damit uneinholbar für sie.

Ernests Matjusonoks, Francis Gusts und Ricards Ansviesulis, die auch schon im Vorjahr in Güstrow die lettischen Farben vertreten hatten, zeigten ein überlegenes Rennen. Fünf ihrer sechs Duelle entschieden sie mit 5:1 für sich. Lediglich die Dänen konnten den Letten ein 3:3 abringen, was jedoch nichts am überlegenen Triumph änderte, nur zwei Punkte unter Maximum.

Nach Abschluss der 21 Rennläufe hatten Polen und Großbritannien je 21 Punkte auf dem Konto und es war ein Stechen um die Silbermedaille notwendig. Am Band standen der Pole Mateusz Cierniak und der Brite Drew Kemp, der in fünf Starts fünfmal siegte. Cierniak bezwang den Briten und sicherte Polen die Silbermedaille, während den Briten Bronze blieb.

Ergebnisse Speedway-U19-Paar-EM Danzig/PL:

1. Lettland, 28 Punkte: Ernests Matjusonoks 7, Francis Gusts 17, Ricards Ansviesulis 4

2. Polen 21+3: Mateusz Cierniak 14+3, Bartlomiej Kowalski 5, Michal Curzytek 2

3. Großbritannien 21+2: Drew Kemp 15+2, Anders Rowe 4, Daniel Gilkes 2

4. Dänemark 17: Jesper Knudsen 8, Esben Hjerrild 4, Emil Breum 5

5. Schweden 15: Philip Hellström-Bängs 10, Noel Wahlqvist 3, Casper Henriksson 2

6. Tschechien 13: Petr Chlupac 12, Daniel Klima 1, Pavel Kuchar 0

7. Deutschland 11: Ben Ernst 2, Norick Blödorn 9