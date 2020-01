Supersport-WM

Portimao: Dynavolt Honda mit Patrick Hobelsberger

Im Rahmen der SBK-Tests in Portimao am Sonntag und Montag werden auch sieben Supersport-WM-Piloten dabei sein. Erstmals tritt der zweifache Weltmeister James Toseland als Teammanager in Erscheinung.

Das PTR-Team von Simon Buckmaster ist das letzte in der Supersport-WM, das noch auf Honda setzt. Mit dem chinesischen Batteriegiganten Dynavolt konnte der ehemalige 500-ccm-GP-Pilot einen neuen Hauptsponsor gewinnen, der WM-Fünfte Hikari Okubo aus Japan ist die Nummer 1 im Team. Als Teamkollege nahm Buckmaster den Bayer Patrick Hobelsberger unter Vertrag, der 2020 seine erste WM-Saison bestreiten wird und in Portimao zum ersten Mal auf der CBR600RR-Rennversion sitzt.

Premiere hat in Portimao auch der zweifache Superbike-Weltmeister James Toseland, der ab diesem Jahr als Teammanager von WRP Wepol Yamaha verantwortlich ist und seinen britischen Landsmann Danny Webb in die Rennen schickt.



MV Agusta sorgte in Jerez für die Bestzeiten, das Team von Weltmeister Randy Krummenacher ist in Portugal nicht dabei.

Dafür misst sich die letztjährige Weltmeister-Truppe Bardahl Evan Bros Yamaha um Andrea Locatelli mit den Gegnern. Die Italiener reisten wegen des schlechten Wetters in Jerez vorzeitig ab und testeten stattdessen lieber zwei Tage alleine auf dem Andalucia Circuit in Almeria.

Startliste Portimao-Test:

Jules Cluzel, Yamaha

Corentin Perolari, Yamaha

Andrea Locatelli, Yamaha

Danny Webb, Yamaha

Patrick Hobelsberger, Honda

Hikari Okubo, Honda

Can Öncü, Kawasaki