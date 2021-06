Stark: Rookie Luca Bernardi (Yamaha) ärgert die Stars

Zum dritten Mal in Folge Zweiter: Luca Bernardi kommt gut in Fahrt

Jules Cluzel (16) kam in Misano nicht gegen Luca Bernardi (29) an

Beim dritten Event der Supersport-WM 2021 in Misano gelang es Luca Bernardi gleich zweimal auf dem Podium zu stehen. Der Yamaha-Pilot, der seine Rookie-Saison bestreitet, mischt die Elite ordentlich auf.

Gerade einmal 19 Jahre jung ist der aus San Marino stammende Luca Bernardi. Der Yamaha-Fahrer fuhr 2017 und 2018 in der Supersport-WM 300 mit einer R3, glänzte mit den WM-Rängen 17 und 24 aber nicht sonderlich. Die Grundlage für seinen Aufstieg in die Supersport-Weltmeisterschaft erarbeitete er sich im letzten Jahr, als er den Supersport-Titel in der Italienischen Motorrad Meisterschaft (CIV) gewann. Bereits vor zwei Wochen gelang ihm in Estoril sein erster Podestplatz in der WM.

Am Samstag holte er Position 2 in Misano, dabei musste er sich nur um eine Sekunde von Domi Aegerter (Yamaha) geschlagen geben. «Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung an diesem Wochenende. Ich hatte nicht damit gerechnet, zwei Podestplätze zu holen, doch es ist mir gelungen», strahlte der Fahrer vom CM Racing-Team.

«Das erste Rennen war anspruchsvoll, aber schön. Leider hatte ich keinen guten Start, konnte aber trotzdem an der Spitze bleiben. Im zweiten Teil des Rennens habe ich gemerkt, dass ich den Fahrern vor mir näherkommen konnte, also habe ich alles gegeben und bin am Ende zweiter geworden», sagte Bernardi am Samstagabend und betonte anschließend: «Die geleistete Teamarbeit hat es mir ermöglicht, dieses fantastische Ergebnis zu holen.»

Im zweiten Rennen landete der Yamaha-Pilot erneut hinter Sieger Aegerter, der nach Misano die WM-Führung übernahm. Bernardi rutschte auf Rang 3 nach vorne und liegt nun 10 Punkte vor Philipp Öttl (Kawasaki). «Am Sonntag hatte ich im ersten Teil des Rennens sehr viel Mühe, an den Führenden zu bleiben, aber Runde für Runde stieg mein Vertrauen in das Bike, sodass ich ein weiteres Podium erobern konnte», sagte er. «Ich möchte mich ganz herzlich beim CM Racing Team bedanken, das das ganze Wochenende über hervorragend gearbeitet hat. »

Ergebnis Supersport-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 19:54,701 min 2. Luca Bernardi Yamaha + 0,807 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 0,926 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 2,051 5. Steven Odendaal Yamaha + 2,818 6. Philipp Öttl Kawasaki + 4,983 7. Raffaele De Rosa Kawasaki + 5,243 8. Marc Alcoba Yamaha + 5,919 9. Federico Caricasulo Yamaha + 7,623 10. Hannes Soomer Yamaha + 11,577 11. Christoffer Bergman Yamaha + 14,653 12. Massimo Roccoli Yamaha + 16,224 13. Matteo Patacca Yamaha + 19,023 14. Galang Hendra Yamaha + 20,568 15. Luca Ottaviani Kawasaki + 22,539 16. Davide Stirpe MV Agusta + 26,312 17. Armando Pontone Yamaha + 27,017 18. Davide Pizzoli Yamaha + 28,206 19. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,645 20. Eugene Mcmanus Yamaha + 39,768 21. Federico Fuligni Yamaha + 40,887 22. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Randy Krummenacher Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Vertti Takala Yamaha