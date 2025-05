Philipp Öttl: «Es half einfach, viel zu fahren»

Philipp Öttl (Ducati) fuhr am zweiten Testtag in Misano viele Runden – er konnte mit der Panigale V2 wertvolle Erfahrungen sammeln. Für das Rennwochenende ist er zuversichtlich.

Philipp Öttl (Feel Racing Ducati) beendete den zweiten Tag des Misano-Tests als Zweitschnellster der Supersport-Piloten. Auf Kawasaki-Fahrer Jeremy Alcoba fehlten dem Deutschen 0,129 sec. Am ersten Tag war der Bayer noch auf Position 4 in der Zeitenliste zu finden.

Öttl drehte am Mittwoch mit seiner Panigale V2 viele Runden und konnte sich im Vergleich zum Vortag um über eine Zehntelsekunde steigern. «Es hat gut gepasst heute. Vor dem Mittag machten wir eine Rennsimulation, die ganz gut war – auch für mich selbst war es gut, viele Runden am Stück zu fahren», meinte Öttl. «Am Nachmittag haben wir dann nur noch wenig ausprobiert und uns mehr auf die Rundenzeiten konzentriert. Ich bin zufrieden und ich denke, dass wir in den beiden Tagen einen guten Schritt gemacht haben. Wir haben auch eine andere Gabel ausprobiert, die ganz gut war.»

Welche Erwartungen hat der 29-Jährige an das Rennwochenende in Misano Mitte Juni? «Ich gehe davon aus, dass es dann noch wärmer sein wird – das war die letzten Jahre immer so. Aber ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind für die Rennen. Es half einfach, mit dem Motorrad viel zu fahren und gemeinsam mit dem Crew-Chief alles noch besser zu verstehen.»

Philipp Öttl hat in Most seinen ersten Podestplatz mit Ducati in der Supersport-WM erzielt. Nach der langen Verletzungsmisere hat er zu alter Stärke zurückgefunden. In der Gesamtwertung liegt er derzeit mit 49 Punkten auf Rang 11.

Zeiten Superbike-Test in Misano, 28. Mai, kombiniert:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:32,093 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,040 sec

3. Axel Bassani (I), Bimota, +0,705

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,727

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,797

6. Yari Montella (I), Ducati, +0,869

7. Iker Lecuona (E), Honda, +0,924

8. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,926

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,060

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,066

11. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,083

12. Alex Lowes (GB), Bimota, +1,172

13. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,271

14. Michael vd Mark (NL), BMW, +1,373

15. Garret Gerloff (USA), Kawasaki, +1,417

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,718

17. Ryan Vickers (GB), Ducati, +1,723

18. Michele Pirro (I), Ducati, +1,863

19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,335

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,197

21. Markus Reiterberger (D), BMW, +3,312

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,320

23. Javi Fores (E), Bimota, +3,457

24. Ivo Lopez (P), Honda, +3,768

25. Thomas Bridewell (GB), Honda, +3,909

26. Mattia Pasini (I), Moto2, +4,489

27. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki SSP, +5,373

28. Philipp Öttl (D), Ducati SSP, +5,502

29. Valentin Debise (F), Ducati SSP, +5,547

30. D34GT1 (?), Ducati SSP, +6,066

31. Niccolò Antonelli (I), Yamaha SSP, +6,068

32. Eduardo Montero (E), Ducati SSP, +7,611