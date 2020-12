SSP-300: Teilnehmerfeld für 2021 wächst, nur eine KTM

In der Saison 2021 werden wir bis zu 36 Piloten in der Supersport-WM 300 sehen. Das Teilnehmerfeld füllt sich zunehmend; aktuell sind 19 Motorräder bestätigt.

Seit 21. Dezember wissen wir, dass Promoter Dorna das Feld der 300er-Klasse ab 2021 einschränken wird. Bislang waren theoretisch 72 Fahrer möglich, deshalb wurden seit 2019 alle Trainings in zwei Gruppen ausgetragen. Für Rennen konnten sich aber nur 36 Piloten qualifizieren, für den Rest der regelmäßig über 50 Teilnehmer war Feierabend. Ab 2021 gibt es in der Supersport-300-WM nur noch eine Gruppe, mit voraussichtlich maximal 36 Fahrern.

Die Dorna geht davon aus, dass viele der kleinen Teams für 2021 wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in monetäre Schwierigkeiten geraten. Auch wenn die Saison erst im April beginnen wird, haben bisher erst 14 Teams mit 19 Piloten bestätigt, dass sie an der Supersport-WM 300 teilnehmen wollen.



Jüngste Zugänge in der Teilnehmerliste für 2021 sind Alfonso Coppola (Trasimeno Yamaha), Mirko Gennai (BrCorse Yamaha) und Hugo De Cancellis (ProDina Kawasaki).

Bereits abzusehen ist, dass die Kawasaki Ninja 400 das dominierende Motorrad bleiben wird. Neben zwölf Kawasaki gibt es aktuell sechs Yamaha R3 und nur eine KTM RC390 vom sächsischen Team Freudenberg.

Teams & Fahrer Supersport-300-WM: