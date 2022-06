Dirk Geiger zeitweise in Führung: Zwei starke Rennen

Startplatz 10, Siebter und Fünfter in den Rennen der Supersport-300-WM: Dirk Geiger hatte in Misano das beste Wochenende dieser Saison und blickt entsprechend optimistisch nach vorne.

Dass er den Speed für Podestplätze hat, bewies Dirk Geiger aus dem deutsch-niederländischen Team Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki bereits bei seinem Wildcard-Einsatz in Portimao im Herbst 2021. Beim zweiten Saison-Event in Assen stürzte der Mannheimer in beiden Rennen jeweils auf Platz 3 liegend, beim zweiten Abflug brach das rechte Schlüsselbein.

Das Comeback in Estoril lief mit zwei zehnten Rängen vielversprechend, in Misano legte er mit den Positionen 7 und 5 noch eins drauf. Im zweiten Rennen am Sonntag führte der 19-Jährige in der 14 Mann umfassenden Spitzengruppe sogar zeitweise, im Ziel fehlten ihm nur 1,067 sec auf Sieger und WM-Leader Alvaro Diaz.

«Ich habe mich gewundert, dass ich so oft am Stück vorne war», erzählte Dirk beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich war immer in einer guten Position, in der ich Windschatten hatte. Das war ein schönes, aber auch sehr hartes Rennen, weil es so heiß war. Endlich gelang mir ein super Ergebnis.»

Die Leistungsdichte in der Supersport-300-WM ist 2022 hoch wie nie zuvor, den Ersten und 14. im zweiten Rennen trennen gerade mal 2,3 sec. «Wenn vier Leute nebeneinander in die Kurve fahren, dann musst du dagegenhalten», betonte Geiger. «Ich war oft am Limit, dass mir fast das Vorderrad weggerutscht ist. Aber du musst reinstechen, egal ob oder wie es geht. Ich habe mich das ganze Wochenende super gefühlt, ein Riesendank ans Team, wir haben einen Riesenschritt gemacht seit Estoril.»

Der Süddeutsche hat in Misano viel Selbstvertrauen getankt, er weiß, dass sein erster Sieg in Reichweite ist. «Bei der Rennanalyse sehe ich, was ich hätte anders machen können, um weiter nach vorne zu kommen», erklärte er. «Schwierig im Rennen ist, dass du nicht siehst, wer von wo kommt. Du kannst dir nur die eigenen Aktionen vornehmen. Und die letzte Runde kommt, wie sie kommt. Aber ich sehe zum Beispiel, wo ich mehr zu machen kann, um Gegner zu blocken.»



Nach acht Rennen hat Dirk Geiger 35 Punkte auf dem Konto, womit er in der Weltmeisterschaft auf Rang 13 liegt.