Dirk Geiger: Von der Rolle, aber trotzdem Sechster

Startplatz 6, zu Beginn des ersten Supersport-300-Laufs abgeräumt. Am Sonntag Platz 6 nach Rennabbruch: Das sind die nüchternen Fakten zu Dirk Geigers Most-Wochenende. Doch er nimmt einiges mehr mit.

Wie Lennox Lehmann mit Patz 3 war auch der zweite Deutsche im Supersport-300-Feld, der Mannheimer Dirk Geiger, mit dem Sonntag zufrieden. Der 20-Jährige vom Team Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki hatte am Samstag Pech, indem er nach der ersten Runde geführt hatte, jedoch in der nachfolgenden ersten, nicht sonderlich beliebten Schikane abgeräumt wurde. Am Sonntag blieb er im Sattel, war zum Zeitpunkt des zweiten Rennabbruchs auf der sechsten Position und wurde auf diesem auch gewertet.

«Trotz des Crashs muss ich sagen, dass das Wochenende insgesamt sehr positiv war. Das Motorrad hat sich von Beginn gut angefühlt. Wir haben ein paar neue und verbesserte Teile bekommen. Da musste ich mich erst einmal daran gewöhnen, aber die haben sich sofort super angefühlt. Das Team hat einen super Job gemacht. Ich bin mega happy», ließ er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com wissen.

Los ging es am Samstag wie Sonntag von vom sechsten Startplatz und somit von einer guten Ausgangsposition, die allerdings nur im zweiten Rennen etwas brachte. Dazu erinnerte er sich etwas wehmütig: «Im ersten Rennen hatte ich eine super erste Runde, besser geht es gar nicht. Dann bin ich leider abgeschossen worden. Das habe ich aber alles schnell abgehakt und mich gleich aufs zweite Rennen fokussiert.»

Nach seinem zweitbesten Ergebnis nach Platz 5 in Misano gestand er, dass sein Sonntag irgendwie komisch war und er deshalb umso glücklicher über seine Platzierung ist. «Das Warm-up lief überhaupt nicht. Ich habe mich gefühlt, als ob ich das erste Mal auf einem Motorrad sitze und das erste Mal auf dieser Strecke fahren. Das war wirklich ganz seltsam. Natürlich haben wir am Motorrad nichts gemacht, denn es war alles top eingestellt. Aber ich war irgendwie total von der Rolle.»

Mit diesem bescheidenen Gefühl ging Geiger ins Rennen. «Ich habe mich nach einer nicht nennenswerten Sache gesundheitlich besser gefühlt, aber auf dem Bike ging auch anfangs des Rennens nicht viel. Dabei habe ich sogar eine Position gewonnen. Gefühlt war es schlecht, aber so schlecht war es dann wohl doch nicht. Ich habe mich gefühlt, als würde ich auf rohen Eiern oder auf nasser Strecke fahren.»

Eine plausible Erklärung hatte er auch später nicht, dafür aber schon während des Rennens ein probates Gegenmittel: «Ich habe mir irgendwann gesagt: ‚du bildest dir die Scheiße doch nur ein. Zieh jetzt mal die Arschbacken zusammen und gib Gas!‘ Das habe ich dann auch gemacht und mich richtig stark gefühlt. Trotzdem war es noch so, dass ich mich eine Runde gut gefühlt habe und eine Runde später wieder komplett verplant war. Dafür, dass ich so von der Rolle war, ist Platz 6 sehr, sehr gut. Somit hat mein Wochenende noch einen guten Ausgang genommen. Mit der roten Flagge bin ich ein bisschen unglücklich, es hätte vielleicht noch mehr daraus werden können, denn eine Runde zuvor war ich Zweiter. Man muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber das passt schon.»