Supercross-WM 2021: Kalender Update 18.12.2020 - 15:26 Von Thoralf Abgarjan

Supercross-WM © Honda Ken Roczen geht als Mitfavorit in die Rennen der Supercross-WM

Die Austragungsorte der Ost- und Westküstenmeisterschaften wurden in einem Kalenderupdate verändert. Die Termine der Supercross-WM bleiben unverändert. Die WM beginnt am 16. Januar in Houston/Texas.