Michael Russell schreibt neues Kapitel bei der TT

Die Tourist Trophy hat seit 1907 schon viele unglaublichen Geschichten geschrieben. Jetzt kam ein neues Kapitel dazu. Michael «Jack» Russell ist der erste Teilnehmer, der bei allen Rennen an der Startlinie stand.

Seit 115 Jahren werden auf der Isle of Man die Rennen zur Tourist Trophy ausgetragen. In dieser langen Zeitspanne gab es viele Geschichten, wie der Fünffach-Triumph von Ian Hutchinson 2010 oder die erste Runde, die von Bob McIntyre 1957 mit einem Schnitt von mehr als 100 Meilen pro Stunde gedreht wurde. Noch heute sind fester Bestandteil von Gesprächen unter TT-Fans Büchern, die über diese unvergleichliche Veranstaltung geschrieben werden.

Dieses Jahr kam ein weiteres spektakuläres Kapitel dazu, das unvergessen bleiben wird.

Am ehesten wurde damit gerechnet, dass Michael Dunlop neben seinen Auftritten in den Solo-Klassen auch in einem Seitenwagen Rennen bestreiten könnte. Bei einem Straßenrennen in Scarborough gab es dazu bereits erste Versuche. Mit dem erfahrenen Manxman Daniel Sayle an seiner Seite zeigte der Publikumsliebling aus Nordirland gute Ansätze, ein Einsatz bei den Rennen zur Tourist Trophy schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Aufmerksamen Besuchern der diesjährigen TT blieb es nicht verborgen, dass sich der Name Michael «Jack» Russell in allen Klassen in den Nennlisten fand. Der Brite, der bei der Royal Air Force beschäftigt ist, wollte der erste Fahrer mit Zielankünften in jedem Rennen sein. Bis zur abschließenden Senior-TT war er auf dem besten Weg, dieses Vorhaben auch in die Tat umzusetzen, doch ausgerechnet im Hauptrennen spielte die Technik nicht mit und er schied in der ersten Runde aus.

«Jack hatte heute in der Senior-TT leider ein mechanisches Problem, trotzdem hat er TT-Geschichte geschrieben», hieß es auf seiner Facebook-Seite von Russell. «Wir als Team sind mächtig stolz auf das Erreichte. Es war sowohl mental als auch körperlich eine große Herausforderung, als Privatfahrer in jeder Klasse der TT anzutreten, und genau das hat er dank seiner Sponsoren auf zwei Rädern und mit seinem erstaunlichen Beifahrer Freddy Lelubez bei den Gespannen erreicht.»

Ergebnisse

Superbike: 23. Platz

Supersport 1: 23. Platz

Seitenwagen 1: 12. Platz

Superstock: 27. Platz

Supertwin: 17. Platz

Supersport 2: 24. Platz

Seitenwagen 2: 20. Platz

Senior-TT: Ausfall