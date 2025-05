Weiterer Trainingstag, Superbike-Rennen verschoben 31.05.2025 - 19:42 Von Helmut Ohner

© iomttraces.com Schon das Training lockte viele Zuschauer an

Es vergeht fast kein Tag auf der Isle of Man, an dem das Training für die TT nicht durch irgendeinen Umstand beeinträchtigt wird, deshalb gibt es am Sonntag statt des Superbike-Rennens ein weiteres Qualifying.