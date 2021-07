Ken Roczen (Honda) von Krankheit eingebremst

Wegen einer nicht näher beschriebenen Krankheit war HRC-Werksfahrer Ken Roczen in Washougal nicht in Vollbesitz seiner Kräfte und musste Schadensbegrenzung betreiben. Die US-Protagonisten haben jetzt 2 Wochen Sommerpause

«Die beiden letzten Wochenenden waren sehr hart», erklärte Roczen nach dem 7. Lauf der US Nationals auf der malerischen Strecke von Washougal. Zur Erinnerung: Roczen rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf Rang 2 hinter seinem HRC-Teamkollegen Chase Sexton und wurde in der zweiten Rennhälfte unbarmherzig bis auf Rang 6 durchgereicht. Noch ärger verlief der zweite Lauf, als er in der Spitzengruppe startete und bis auf P10 zurückfiel.

Roczen war im zweiten Lauf im Vergleich zu seinen sonstigen Saisonleistungen nicht wiederzuerkennen und war nur noch ein Schatten seiner selbst. Erst heute wurden die Hintergründe bekannt: Roczen war krank. Die Teams behandeln solche Dinge inzwischen auch wie Staatsgeheimnisse und üben sich zugleich trickreich in Verschleierungstaktiken. Aber wer genau hinsah, erkannte schon am letzten Samstag, dass bei Roczen etwas nicht stimmte.

«Ich war schon die ganze Woche über krank», erklärte der Deutsche. «Mein ganzer Körper war schwach, was ja auch die Ergebnisse zeigen. Ich musste die beiden Läufe irgendwie überstehen.»

Roczen betrieb also in Washougal Schadensbegrenzung. Um welche Krankheit es sich genau handelt, verriet Roczen nicht. «Ich war schon eine Ewigkeit nicht mehr krank und diese hätte ruhig noch eine Woche warten können.» Die US-Protagonisten haben jetzt 2 Wochen Sommerpause. Das nächste Rennen findet am 14. August in Unadilla statt.

Ergebnis US Nationals Washougal, 450ccm:



1. Chase Sexton (USA), Honda, 1-3

2. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 2-2

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 5-1

4. Marvin Musquin (F), KTM, 3-5

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 4-7

6. Cooper Webb (USA), KTM, 7-6

7. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 12-4

8. Christian Craig (USA), Yamaha, 8-8

9. Ken Roczen (D), Honda, 6-10

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 303

2. Ken Roczen (D), Honda, 256, (-47)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 249, (-54)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-64)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 238, (-65)

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 217, (-86)