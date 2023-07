Vorschau und Zeitplan: US Nationals in Spring Creek

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Spring Creek in die 7. Runde. Jett Lawrence (Honda) dominierte bisher ungeschlagen, während sein älterer Bruder Hunter in der 250er Klasse zweimal Pech hatte.

Das Spring Creek National in Millville/Minnesota gehört zu den wenigen US-Strecken mit sandigem Untergrund. Der große Unterschied zu den Strecken in Benelux oder Nordeuropa besteht darin, dass es in Millville mit dem Mt. Martin auch steile Auf- und Abfahrten gibt, bei denen ein großer Höhenunterschied zu überwinden ist. Auch wenn der Sand in Millville nicht so tief ist wie beispielsweise in Lommel, bleibt der Kurs gefürchtet, speziell wenn die Temperaturen jenseits der 30-Grad das Letzte von den Aktiven fordern. Die Temperaturen sind dabei noch nicht einmal das Schlimmste. Die vorhergesagte Luftfeuchtigkeit wird wieder im Bereich von 75% liegen und deshalb wird das Spring Creek National auch in diesem Jahr wieder sehr selektiv werden.

Der australische Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) blieb auch beim letzten Rennen in Southwick ungeschlagen. Er fuhr in dieser Saison in seiner eigenen Klasse. Der französische Yamaha-Werksfahrer Dylan Ferrandis hat auf Platz 2 nach 6 absolvierten Events bereits einen Rückstand von 67 Punkten.

Meisterschaftsstand nach Runde 6:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 300

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 233, (-67)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 210, (-90)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 176, (-124)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-153)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 134, (-166)

7. Chase Sexton (USA), Honda, 130, (-170)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 124, (-176)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 118, (-182)

10. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 110, (-190)

Die 250er Klasse hat durch die beiden Ausfälle von Hunter Lawrence (Honda) in RedBud (Sturz) und Southwick (überhitztes Motorrad) zusätzlich an Dramatik gewonnen, denn letzte Woche konnte 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) nach Hunters Ausfall die Tabellenführung übernehmen. Pech hatte Hunter Lawrence in den letzten Rennen damit zur Genüge, aber das Fahren im Sand hat er in Europa gut gelernt. Der Australier ist entschlossen, seinen Rückstand von 5 Punkten wieder wettzumachen und die Hackordnung in der 250er Klasse wiederherzustellen.

MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) feierte vor einer Woche seinen ersten US-Sieg und wird diesen Schwung mit Sicherheit mit nach Millville bringen.

Meisterschaftsstand nach Runde 6:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 218

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 213, (-5)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 205, (-13)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 198, (-20)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 196, (-22)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 182, (-36)

7. Tom Vialle (F), KTM, 179, (-39)

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 165, (-53)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 122, (-96)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 110, (-108)

So können die Rennen der US Nationals in Spring Creek verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Zeitplan Motocross Spring Creek*)

Samstag, 15.07.2023

16:00 – Qualifying



19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450ccm, Lauf 1

21:30 – 250ccm, Lauf 2

22:30 – 450ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr