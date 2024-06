Zeitplan und Vorschau High Point National

In High Point findet der 4. Lauf der US Nationals statt

Beim 4. Lauf der US Nationals wird der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence erstmals mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden in der 450er Klasse antreten. An der Tabellenspitze bleibt es weiterhin spannend

In High Point (Pennsylvania) findet am Samstag der 4. Lauf der US Nationals statt. Die Wetteraussichten sind bei Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad und wolkenlosem Himmel perfekt.

Erstmals tritt der australische HRC Werksfahrer Hunter Lawrence mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden in der 450er Klasse an. Der ältere der beiden Lawrence-Brüder hatte sich im ersten Lauf von Thunder Valley gegen Jett durchgesetzt, der allerdings nach seinem heftigen Abflug vor zwei Wochen in Hangtown angeschlagen an den Start ging. Etwas unglücklich verlief das letzte Rennen für Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton, der nach Stürzen in beiden Läufen und einem 6-5-Ergebnis auf dem 5. Platz landete. Dennoch beträgt sein Rückstand zu Tabellenführer Hunter Lawrence nur 6 Punkte und damit bleibt die Meisterschaft weiterhin offen und spannend.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 3 von11:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 129 Punkte

2. Chase Sexton (USA) KTM, (-6)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 113, (-16)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 109, (-20)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 97, (-32)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 97, (-32)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 95, (-34)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 89, (-40)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 87, (-42)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 68, (-61)

In der 250er Klasse konnte sich 'dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) nach 3 Gesamtsiegen in Folge zwischenzeitlich mit 23 Punkten an der Tabellenspitze absetzen. Chance Hymas (Honda) holte in Thunder Valley den ersten Laufsieg seiner Karriere und rückte auf Tabellenplatz 2 nach vorne, punktgleich mit dem französischen Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle, der ebenfalls als einer der Top-Favoriten ins Rennen geht.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 144

2. Chance Hymas (USA), Honda, 121, (-23)

3. Tom Vialle (F), KTM, 121, (-23)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 119, (-25)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 99, (-45)

6. Jalek Swoll (USA), Triumph, 93, (-51)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 84, (-60)

8. Julien Beaumer (USA), KTM), 73, (-71)

9. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 69, (-75)

10. Joey Savatgy (USA), Triumph, 60, (-84)

So können die US Nationals in High Point verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):



Zeitplan US Nationals High Point*):

Samstag, 15.06.2024



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:30 – 250 ccm, Lauf 2

22:30 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr