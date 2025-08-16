Jo Shimoda (Honda) siegt, Titelentscheidung vertagt

Mit souveränen Siegen in beiden Läufen gewann der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda den 10. Lauf der US Nationals der 250er Klasse in Unadilla. Die Titelentscheidung wird damit erst beim Saisonfinale fallen.

10. Lauf der US Nationals in Unadilla: Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Drew Adams, der 2024 noch als Amateur unterwegs war und in diesem Jahr seine erste Profi-Saison absolviert, brannte am Vormittag die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete erstmals in seiner Karriere von der Pole Position. Den Holeshot zum ersten Lauf zog aber Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle.

Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda verlor keine Zeit, übernahm die Führung und gewann am Ende mit einem komfortablen Vorsprung von knapp 40 Sekunden vor dem Meisterschafts-Favoriten Haiden Deegan (Yamaha). 'Dangerboy' startete im Bereich der Top-4, fuhr danach auf Rang 2 nach vorne, konnte aber die Lücke zu Shimoda nicht schließen. Tom Vialle stürzte und fiel auf Platz 4 zurück. Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup stürzte und fiel mit gebrochenem Schlüsselbein aus.

Tom Vialle zog auch den Holeshot zum zweiten Lauf und erneut setzte sich Shimoda umgehend an die Spitze und ließ auch in diesem Rennen keinerlei Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Der Japaner gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 13 Sekunden vor Tom Vialle und Haiden Deegan. Damit musste Deegan seine vorzeitigen Titelambitionen um eine Woche verschieben. Um die Meisterschaft vorzeitig zu sichern, hätte er einen Vorsprung von 50 Punkten gebraucht. Für diesen Fall hatte Deegan einen Einsatz in der 450er Klasse gegen Jett Lawrence angekündigt. Daraus wird nun leider nichts.

Haiden Deegan geht nun mit einem Vorsprung von 43 Zählern zum Saisonfinale nach Budds Creek. Unadilla-Tagessieger Jo Shimoda ist der einzige verbliebene Fahrer, der vor dem Finale noch theoretische Titelchancen hat.

Ergebnis Unadilla National 250 ccm:



1. Jo Shimoda (J), Honda, 1-1

2. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 2-3

3. Tom Vialle (F), KTM, 4-2

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 3-6

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 6-4

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5-5

7. Jordon Smith (USA), Kawasaki, 8-9

8. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 11-8

9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 13-7

10. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 10-10

…

16. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 17-14

...

DNS: Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-9

DNS: Chance Hymas (USA), Honda

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 460

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 417, (− 43)

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 320, (− 140)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 289, (− 171)

5. Tom Vialle (FRA), KTM, 282, (− 178)

6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 239, (− 221)

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 216, (− 244)

8. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 212, (− 248)

9. Jordon Smith (USA), Triumph, 198, (− 262)

10. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 180, (− 280)