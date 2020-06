MotoAmerica: Yamaha gewinnt Superpole in Elkhart Lake

Yamaha-Star Cameron Beaubier sicherte sich am Samstag auf dem Road America seine zweite Pole-Position in dieser MotoAmeria-Saison. Startplatz 2 ging an Bobby Fong (Suzuki), dritter wurde Jake Gagne (Yamaha).

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein gingen die Superbike-Piloten der MotoAmerica am Samstagvormittag in die 15-minütige Superpole-Session auf dem 6,515 km langen Kurs von Road America, in der Nähe von Elkhart Lake im US-Bundesstaat Wisconsin. Wie schon vor vier Wochen dominierte Cameron Beaubier vom Team Monster Energy Attack Performance Yamaha das Qualifying in beeindruckender Manier.

Der vierfache US-Superbike-Champion fuhr mit seiner Yamaha R1 eine Bestzeit von 2:10,623 min. und erreichte damit erneut einen Rundenrekord, den er zuvor am Freitag selbst auf eine Zeit von 2:10,926 min. schraubte. Mit einem Rückstand von 0,617 Sekunden sicherte sich Suzuki-Pilot und US-Supersport-Champion 2019 Bobby Fong den zweiten Startplatz für die beiden Rennen, die jeweils am Samstag- und Sonntagabend gestartet werden.

Beaubiers Teamkollege Jake Gagne fuhr die drittschnellste Zeit. Dem 26-Jährigen fehlte eine Sekunde auf die Pole-Position, gleichzeitig nahm er Mathew Scholtz, der sich Startplatz 4 holte, eine halbe Sekunde ab.

Der ehemalige Moto2-Weltmeister Toni Elias erreichte mit seiner Suzuki am Ende nur den fünften Rang. Cameron Beaubier brummte dem Spanier über zwei Sekunden auf, sodass er aus der zweiten Startreihe losfahren muss. Schon beim Saisonstart enttäuschte Elias mit seinem neuen M4 Ecstar Suzuki-Team und fuhr ohne Punkte nach Hause.

Rennen 1 der MotoAmerica-Superbike startet am Samstagabend um 20:15 Uhr (MESZ). Über den kostenpflichtigen Eurosport-Player kann das Rennen live von zu Hause verfolgt werden.

Ergebnis MotoAmerica Road America 2, Superpole