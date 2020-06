MotoAmerica: Was Eurosport am Wochenende im TV zeigt

Die MotoAmerica-Serie kehrt an diesem Wochenende zum zweiten Event der Saison nach Elkhart Lake zurück. Eurosport zeigt erstmals bewegte Bilder der US-Superbikes vom Road America im deutschsprachigen Raum.

Die MotoAmerica hat vor knapp vier Wochen einen exklusiven Vertrag mit Eurosport abgeschlossen, der die US-Superbikes in die Wohnzimmer der europäischen Motorsportfans bringen soll. Gleich vorweg: Im Free-TV wird von der Top-Klasse aus den Vereinigten Staaten bei Eurosport nichts zu sehen sein. Der Sportsender wird jeweils am Samstag (20:15 Uhr) und Sonntag (20:30 Uhr) die beiden Superbike-Läufe vom Road America in Wisconsin über den kostenpflichtigen Eurosport Player übertragen.

Erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus werden bei einer größeren Motorsport-Veranstaltung auch Zuschauer wieder an der Rennstrecke zugelassen. Auf dem riesigen Areal der Strecke von Road America müssen die Fans vor Ort nur mit wenigen Corona-Maßnahmen rechnen. Neben dem Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird von den Zuschauern besonders der Mindestabstand untereinander verlangt.

Um die Hygienevorkehrungen einzuhalten, wurden auf dem Gelände der Rennstrecke vermehrt Desinfektionsspender aufgestellt und von den Gästen wird häufiges und gründliches Händewaschen gefordert. Die Fans werden auf den Tribünen, im Fahrerlager und bei den Podiumszeremonien zugelassen, der einzige Unterschied für die Zuschauer wird sein, dass um die Arbeitsbereiche der Rennteams herum Zäune errichtet wurden, um eine Pufferzone zwischen Fans und Teampersonal zu schaffen.

Der Eurosport Player kostet den Zuschauer momentan 6,99 Euro monatlich und bietet Zugriff zum gesamten Programm von Eurosport 1, Eurosport 2 und diversen Sportereignissen. Über das ebenfalls kostenpflichtige Portal motoamericaliveplus.com kann das gesamte Wochenende der MotoAmerica mit allen Klassen live im Internet verfolgt werden.

Stand MotoAmerica vor Road America 2