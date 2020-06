Killian Auberson droht Querschnittslähmung

Nach einem Trainingscrash in der Umgebung von Salt Lake City zog sich der Schweizer Killian Auberson eine schwere Rückenverletzung zu und konnte bei der Ankunft im Krankenhaus seine Beine nicht spüren.

Der Schweizer Killian Auberson ist im Training in der Nähe von Salt Lake City schwer gestürzt und hat sich dabei einen folgenschweren Wirbelkörperbruch zugezogen. Auberson wurde mit dem Hubschrauber von der Strecke in ein lokales Krankenhaus gebracht, wo der Bruch operativ fixiert wurde.

Bereits bei seiner Ankunft im Krankenhaus konnte er seine Beine nicht spüren. Die nächsten Tage werden nun entscheidend dafür sein, ob das Gefühl in die Beine zurückkehrt oder ob er querschnittsgelähmt bleiben wird.

Killian Auberson startete vor und nach der Corona-Pause in der US-Westküstenmeisterschaft für das Team Gas Monkey Energy/AJE Motorsports und überraschte beim 3. Lauf in Anaheim 2 mit einem Top-10-Ergebnis. In der Gesamtwertung rangiert Aubertson derzeit auf Rang 15.

Die Tragödie von Auberson ist in diesem Jahr leider schon der zweite Fall einer folgenschweren Rückenmarksverletzung eines Europäers in den USA. Der Franzose Brian Moreau verletzte sich im Training bei seinem Debüt in der US-Ostküstenmeisterschaft und ist seither querschnittsgelähmt. Hoffentlich bleibt Auberson dieses Schicksal erspart.