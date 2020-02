WRC

Rallye Schweden auf dem Prüfstand

Angesichts des für die Jahreszeit zu warmen Wetters ist der als Winterrallye konzipierte zweite Lauf zur Weltmeisterschaft (13. – 16. Februar) in Schweden weiter in Gefahr, Absage nicht ausgeschlossen.

Die Zeit drängt. Das weiß auch Glenn Olsson, der Chef der Rallye Schweden. Olsson gab daher ein Statement zur aktuellen Situation ab.

«Vertreter der Rallye Schweden, der FIA und des WRC-Promoters haben weitere Diskussionen über den Status der zweiten Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft geführt, die vom 13. bis 16. Februar in der schwedischen Region Värmland und an der Grenze in Norwegen stattfinden wird», erklärte Olsson. «In der Rallye-Region ist in den letzten Tagen Schnee gefallen. Das ungewöhnlich warme Wetter und die aktuellen Wettervorhersagen geben jedoch weiterhin Anlass zur Sorge, ob die Straßen in den Sonderprüfungen für den geplanten Ablauf der Veranstaltung geeignet sind. Eine weitere Abstimmung mit den Herstellerteams wird stattfinden, und die FIA wird Anfang dieser Woche eine Vor-Ort-Inspektion der Etappen durchführen.»

Er führte weiter aus: «Wir werden weiterhin alle Möglichkeiten prüfen, um sicherzustellen, dass die Rallye stattfinden kann. Die Bedingungen werden ständig überwacht und die Situation wird mit allen Entscheidungen, die diese Woche getroffen werden müssen, neu bewertet. Um die Möglichkeiten der WM-Veranstaltung zu verbessern, wurde die Rallye Schweden Historic heute (4. Februar) abgesagt.»

1974 und 1990 wurde die Rallye wegen der Witterung abgesagt, 2009 zählte sie nicht zur Rallye-WM.