WRC

Mexiko: Ogier möchte den Rekord von Loeb brechen

Bislang haben die Franzosen mit dem Vornamen Sébastien den dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Mexiko dominiert, elf Mal gewannen die Franzosen Sébastien Loeb und Sébastien Ogier.

Sébastien Loeb holte zwischen 2006 und 2012 im Citroëns Xsara, C4 und DS 3 sechs Siege in Folge, 2009 war die Rallye keine WM-Runde. Nächste Woche hat Sébastien Ogier bei seinem voraussichtlichen letzten Auftritt bei der Rallye vor seinem Ausscheiden aus der Rallye-WM die Gelegenheit, seinen Landsmann zu treffen und den Titel des Meisters von Mexiko zu beanspruchen. Nachdem Ogier fünf Mal mit Volkswagen, M-Sport Ford und Citroën auf dem Podium stand, möchte er unbedingt ein sechstes Paar Cowboystiefel tragen, die dem Sieger traditionell präsentiert werden, indem er Toyota zu seinen Mexiko-Palmen hinzufügt.

Nachfolgend zeigen wir die fünf bisherigen Erfolge von Sébastien Ogier Mexiko:

2013: Was für Ogier letztendlich ein Spaziergang im Sonnenschein war, war anfangs weit davon entfernt. Er tauschte die Führung beim Auftakt mit Thierry Neuville und Mads Østberg, bevor er Mitte des Tages wieder den ersten Platz einnahm. Er distanzierte sich schnell von seinen Rivalen und gewann 16 der 23 Sonderprüfungen im VW Polo R WRC um 3:26,8 Minuten vor Mikko Hirvonen im Citroën DS3 WRC und er sicherte sich die maximalen Bonuspunkte auf der Power Stage. Ogiers bizarrster Moment war auf der Prüfung der «Otates» am Samstag, als er mitten in der Prüfung auf ein geschlossenes Tor stieß. Beifahrer Julien Ingrassia sprang heraus, um es zu öffnen, bevor sie ihren ungestörten Lauf zum Sieg fortsetzten.

2014: Ogier startete im VW Polo R WRC als Zweiter in der Reihenfolge der ersten Etappe und pflügte am Morgen durch losen Schotter, bevor er am Nachmittag auf saubereren Straßen einen klaren Vorteil erzielte. Der schwierige Teil war erledigt. Er gewann 14 der 22 Prüfungen und holte sich damit seine 250. Bestzeit. Er gewann 1:12,6 Minuten vor seinem Teamkollegen Jari-Matti Latvala. Der Sieg brachte Ogier zurück in die Meisterschaftsführung.

2015: Das Schicksal meinte es gut mit Ogier. Seine Reifenwahl für den VW Polo R WRC bei den kälteren als erwarteten Bedingungen machte den Nachteil zunichte, der normalerweise auftritt, wann man als Tabellenführer als erstes Fahrzeug auf Schotterpisten muss. Er übernahm die Führung in der zweiten Etappe und war auf dem Weg zu einem fünften Sieg in Folge, mit 1.12,8 Minuten vor Mads Östberg im Citroën DS3 WRC. «Ich denke, es ist einer der besten Siege meiner Karriere. In Mexiko die Straße zu öffnen und zu gewinnen, ist etwas Besonderes», freute sich Ogier über seinen dritten Mexiko-Triumph.

2018: Der Super Samstag legte die Plattform für seinen vierten Sieg. Er beendete im Ford Fiesta WRC den Auftakt als Fünfter, als sich die Bedingungen erneut gegen ihn verschworen hatten. Beim zweiten Durchgang übernahm mit einer meisterhaften Leistung in Führung, während seine Rivalen bei starker Hitze auf der Strecke blieben. Er holte sich einen 42. Karrieresieg 1:13,6 Minuten vor Dani Sordo im Hyundai i20 WRC.

2019: Die sengende Hitze sorgte für einige Abnutzungserscheinungen, dennoch Ogier gab die Führung im Citroën C3 WRC nie auf, trotz seiner Probleme wie Reifenschäden oder ein Differentialproblem. Als das Thermometer in die Höhe schoss, blieb er kühl, um vor dem späteren Weltmeister Ott Tänak im Toyota Yaris WRC um 30,2 Sekunden zu siegen. Er sammelte maximale Bonuspunkte, indem er die Power Stage um 0,025 Sekunden vor Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) gewann.