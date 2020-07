Rallye Monte Carlo 2021 mit radikalen Änderungen

Während die Rallye-Weltmeisterschaft 2020 wegen Corona weiter ums Überleben kämpft, präsentiert die Rallye Monte Carlo, wieder Saisonauftakt, bereits die Route für 2021 mit starken Änderungen.

Die Rallye Monte Carlo zur Saisoneröffnung im nächsten Jahr bietet eine völlig andere Herausforderung: 85 Prozent der Strecke wurden seit 2020 geändert.

Der Automobile Club de Monaco bestätigte eine Route mit dem erneuten zentralen Service-Park in Gap eine Mischung aus bereits bekannten und älteren Prüfungen und einigen neuen Strecken in den Regionen Alpes de Haute-Provence, Drôme und Isère. Am letzten Tag stehen wieder die Klassiker in der Region Alpes-Maritimes außerhalb von Monaco auf dem Programm.

Der Shakedown wechselt von Mittwoch wie bei anderen Rallyes auch auf den Donnerstagmorgen. Die Streckenerkundung ist auf zweieinhalb Tage festgelegt.

Die Saison beginnt wie gewohnt mit zwei Prüfungen in der Dunkelheit am Donnerstagabend. Der Freitag führt die Besatzungen westlich von Gap zum längsten Tag der Rallye mit gewerteten 127,70 Kilometern. Drei neue Prüfungen, die zweimal absolviert werden, bilden ein interessantes Menü bei der neuen WM-Saison.

Der Samstag führt in die andere Richtung östlich von Gap und beginnt mit der 20,68 Kilometer langen Entscheidung «St. Clément – Freissinières», die dieses Jahr erstmals genutzt wurde. Von dort geht es bis zu den Höhen des Serre-Ponçon-Sees, über die Prüfung «St. Apollinaire – Embrun» (21,43 km) und zurück ins Durance-Tal mit einem weiteren Durchgang von St. Clément. Nach einem letzten Service-Stopp in Gap geht es über den Klassiker «La Bréole – Selonnet» (18,37 km) nach Süden in Richtung Monte-Carlo.

Der letzte Tag am Sonntag bietet eine typische Routine aus zwei Schleifen mit jeweils zwei Prüfungen, die ohne Service wiederholt werden. Erneut wird die Reifenwahl für die entscheidende Runde am Sonntag eine der schwierigsten der Saison sein, da die Autos von der Reifenmontagezone am Hafen in die Berge fahren.

Rallye Monte-Carlo 2021:

Donnerstag, 21. Januar:

09:01: Shakedown 3,35 km

19:08: WP 1 St Disdier - Corps (20,58 km)

20:06: WP 2 St. Maurice - St. Bonnet (20,84 km)

21:01: Service

Freitag, 22. Januar:

08:36: WP 3 Aspremont - La Bâtie-des-Fonts 1 (19,72 km)

09:54: WP 4 Chalancon - Gumiane 1 (21,69 km)

11:27: WP 5 Montauban-sur-l'Ouvèze - Villebois-les-Pins 1 (22,44 km)

12:57 Service

14:58: WP 6 Aspremont - La Bâtie-des-Fonts 2 (19,72 km)

16:16: WP 7 Chalancon - Gumiane 2 (21,69 km)

17:59: WP 8 Montauban-sur-l'Ouvèze - Villebois-les-Pins 2 (22,44 km)

Samstag, 23. Januar

10:38: WP 9 St Clément - Freissinières 1 (20,68 km)

12:15: WP 10 St. Apollinaire - Embrun 1 (21,43 km)

14.08: WP 11 St Clément - Freissinières 2 (20,68 km)

15:28: Service

18.09: WP12 La Bréole - Selonnet (18,37 km)

22.09: Parc Fermé Monaco

Sonntag, 24. Januar:

08:42: WP 13 La Maīris - Moulinet 1 (16,70 km)

09:38: WP 14 Col St-Jean - Col de l'Orme 1 (13,10 km)

10:38: WP 15 La Maīris - Moulinet 2 (16,70 km)

11:23: Reifenservice

12:18: WP 16 Col St-Jean - Col de l'Orme 2 (13,10 km)