Sébastien Ogier: Starthandykap in Estland geringer

Sébastien Ogier muss beim Re-Start der Rallye-Weltmeisterschaft mit der WM-Premiere von Estland als Tabellenführer mit seinem Toyota als erstes Fahrzeug auf die estnischen Pisten, das Handykap ist aber geringer.

Mit einem außergewöhnlich kurzen Format, das nur aus zwei Tagen besteht, wird die estnische Rallye logischerweise eine neue Regel für Startreihenfolge anwenden. Anstatt wie sonst in der Rallye-WM üblich den ganzen ersten Tag über mit seinem Toyota Yaris WRC als erstes Fahrzeug auf die Schotterprüfungen starten zu müssen, wird der Tabellenführer Sébastien Ogier die Funktion nur beim Auftakt am Samstagmorgen ausüben müssen. 70% der gesamten Rallye Estland werden am Samstag absolviert. Allerdings starten die Teilnehmer am Samstagnachmittag und für die letzte Etappe am Sonntag in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn diese Regelung nicht getroffen wäre, wäre Ogier wahrscheinlich seiner Siegchance beraubt worden, weil er durch seine Startposition auf Schotter stark gehandikapt gewesen wäre und zu viel Zeit bei einer Zweitages-Rallye verloren hätte. Während Ogiers Teamkollege Elfyn Evans als WM-Zweiter auch von dieser Maßgabe profitiert, wird der Titelverteidiger Ott Tänak als Tabellenfünfter bei seinem ersten WM-Heimspiel nicht so begeistert sein.