Pirelli testet auf Sardinien die Reifen für 2021

Pirelli, für den Zeitraum 2021 bis 2024 einziger Reifenausrüster der Werksteams in der Rallye-Weltmeisterschaft, hat mit seinen Tests am Dienstag einen ersten Schritt für seine Rückkehr in der Königsklasse getan.

Wie bereits vor drei Wochen erwähnt, übernimmt Andreas Mikkelsen die Rolle des Entwicklers am Steuer eines Citroën C3 WRC, der vom französischen Team Sainteloc eingesetzt wird. Mit zwei für diese Woche geplanten Testtagen auf Sardinien (Dienstag an Land, Mittwoch auf Asphalt) kann der Norweger daher den erste Ergebnisse mit den Reifen Pirelli Scorpion (Land) und P Zero (Asphalt) liefern.

Trotz eines durch die Coronavirus-Pandemie beschränkten Testprogramms bleibt das Ziel des italienischen Herstellers klar, eine Referenzbasis zu schaffen und zu bewerten, wie sich die erhöhte Kraft und Antriebskraft der letzten World Rally Cars auf den Verschleiß auswirken , Leistung und Reifenverschlechterung.

«Dies wird auf Schotter besonders wichtig sein», erklärte Terenzio Testoni, der für Pirellis Rallyeaktivitäten verantwortlich ist. «In der Weltmeisterschaft finden rund 80% der Veranstaltungen auf diesem Belag statt. Glücklicherweise gehören die Strecken, auf denen wir testen und die zuvor für die Rallye Italien verwendet wurden, zu den anspruchsvollsten Sonderprüfungen der Welt.»

Pirelli hat auch auf die Herausforderung gesetzt, die sich aus den derzeit auf Sardinien herrschenden hohen Temperaturen ergibt. Die Entscheidung, auf alten Prüfungen zu fahren, die in der Welt angeboten werden, basiert auch auf Referenzen, die in der Vergangenheit gemessen wurden.

«Es ist wichtig, methodisch zu arbeiten, um unseren Fortschritt genau zu erfassen», fügte der Testoni hinzu. «Wir beginnen mit der Basis eines bewährten und zuverlässigen Reifens und werden dann eine Reihe von Prototypen auf den Markt bringen, um herauszufinden, wo wir Leistung und Haltbarkeit steigern können. Die Aufgabe ist besonders schwierig, wenn es um Rallyes geht, da sich die Straßen- und Gripbedingungen im Gegensatz zur Rennstrecke ständig ändern. Wir werden jedoch in Zukunft auf diese Strecken zurückkehren, um zu sehen, wie die Änderungen, die wir an den Prototypreifen vornehmen, deren Leistung verbessern.»

Mit 200 Kilometern als Tagesziel wird Pirelli daher bereits über genügend Daten verfügen, um die ersten Arbeitsbereiche zu eröffnen, die ab dem nächsten Monat fortgesetzt werden.