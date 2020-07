Estland begrenzt die Anzahl der Zuschauer

So viele Zuschauer wie 2019 werden 2020 nicht erlaubt

Um dem Problem des Zuschauermanagements gerecht zu werden, haben die Organisatoren der Rallye Estland für das Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft beschlossen, den Verkauf der angebotenen Pässe zu begrenzen.

Weniger als zwei Monate vor der Wiederaufnahme der Rallye-Weltmeisterschaft hat die Organisation angekündigt, dass 20.000 Menschen zur WM-Premiere von Estland zugelassen werden. Ab August werden 16.000 Pässe für die Zuschauer zum Verkauf angeboten, während die anderen 4.000 autorisierten Personen zwischen Teams, Crews, WM-Teilnehmern und der Organisation aufgeteilt werden.

Die Pässe werden in 16 Gruppen zu je 1000 Personen mit vordefinierten und unterschiedlichen Plätzen und Zeitangaben unterteilt, um zu verhindern, dass die Zuschauer zur gleichen Zeit an die gleichen Orte ziehen. Ziel ist es daher, möglichst große Kontakte und Ansammlungen möglichst gering zu halten. Wie bei anderen Veranstaltungen (z. B. Deutschland, Finnland, Großbritannien) ist der Pass zu einem Preis von 65 Euro durchschnittlich erhältlich. Der einzige Nachteil ist, dass die Anzahl der hierfür vorgesehenen Prüfungen am Wochenende auf fünf begrenzt ist.

Neben den möglichen exorbitanten Preisen für Unterkünfte könnten für ausländische Zuschauer noch weitere Schwierigkeiten und Hindernisse entstehen. Diese können sogar am Flughafen (für 14 Tage) unter Quarantäne gestellt werden, abhängig von der Coronavirus-Infektionsrate in ihren Herkunfts- oder Transitländern, wobei die Liste wöchentlich aktualisiert wird.

Im Hinblick auf die Begrenzung der Rallyes sagten die Organisatoren auch, dass die städtischen Super-Specials dieses Jahr nicht auf dem Programm stehen werden und dass die Start- und Zielrampen ohne Publikum sein könnten.