Tänak: «Die Unterstützung der Fans motiviert mich»

Ott Tänak bei seinem Vorjahressieg in Estland

Am ersten September-Wochenende kann der amtierende Champion Ott Tänak einen seiner Träume verwirklichen und erstmals bei seinem Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft starten.

Mit der immer noch weiter wachsenden Popularität in Estland dürfte der Titelverteidiger bei seiner Heimat-Rallye, die er 2018 und 2019 gewonnen hat und nun erstmals zur Weltmeisterschaft gewertet wird, einer starke Begeisterung und Euphorie erleben.

«Es ist definitiv etwas Besonderes. Seit einigen Jahren fühlen wir uns mit all den estnischen Fans, die nach Finnland kommen, angesichts der Reisezeit sehr nahe zu Hause, aber es gibt wirklich keinen vergleichbaren Ort als die Heimat», erklärte Tänak gegenüber seinem Sponsor DirtFish. «Ich bin mir sicher, dass die Unterstützung der Fans zu Hause mir zusätzliche Energie geben wird, aber auf diesem Niveau ist es nicht einfach und es gibt tatsächlich viele Rivalen, die bereits in Estland gefahren sind. Also müssen wir unser Bestes geben.»

Auf der Leistungsseite ist sich der Este bewusst, dass sein Hyundai i20 WRC bei diesem Event nicht der Favorit sein wird, auch wenn er großes Vertrauen in sein Team hat. «Gleichzeitig wissen wir, dass es eine schnelle Rallye wird, und wir wissen auch, dass wir für diese Art von Veranstaltung Teamarbeit leisten müssen. Jedes Mitglied des Teams hat hart gearbeitet, um uns die besten Mitteln zum Kämpfen zu geben, und ich denke, sie haben gute Arbeit geleistet.»