Toyota strebt in Monza dreifachen Titelgewinn an

Für den scheidenden Toyota-Teamchef Tommi Mäkinen, 2021 ist er Motorsport-Berater, soll es bei neuem Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Monza zum Abschluss den dreifachen Titelgewinn geben.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team ist bereit, sich einer einzigartigen Titelentscheidung zu stellen, wenn die Rallye Monza vom 3. bis 6. Dezember als Endrunde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2020 ausgetragen wird. Das Team wird mit Elfyn Evans und Sébastien Ogier als Hauptfavoriten für den Fahrertitel nach Italien reisen, getrennt durch 14 Punkte an der Spitze der Gesamtwertung. Der Herstellertitel ist auch im Visier von Toyota, nur sieben Punkte von der Spitze entfernt. Kalle Rovanperä, derzeit Fünfter in der Fahrerwertung, wird dieses Ziel weiter unterstützen, weil er seine vielversprechende Rookie-Saison auf einem Höhepunkt beenden will.

Seit 1978 findet auf der legendären Rennstrecke Monza in der Nähe von Mailand eine Rallye zum Jahresende statt. Dies ist jedoch das erste Mal, dass sie in den WRC-Kalender aufgenommen wurde. Die Prüfungen in Monza nutzen die Rennstrecke selbst sowie den historischen ovalen Rundkurs und die Zufahrtsstraßen mit einigen Schotterabschnitten. Für sein WRC-Debüt wird die Rallye auch Prüfungen auf bergigen öffentlichen Straßen nördlich von Bergamo absolvieren. Der Dezember-Termin kann bedeuten, dass das Wetter wahrscheinlich Teil der Herausforderung sein wird, da Regen, Schlamm und abgefallene Blätter sowie kühle Temperaturen möglicherweise den verfügbaren Grip verringern.

Die Rallye beginnt am Donnerstagnachmittag in Monza mit einer einzigen kurzen Etappe, gefolgt von insgesamt fünf Prüfungen rund um die Strecke am Freitag. Am Samstag machen sich die Crews auf den Weg zu zwei Runden auf drei Asphaltprüfungen in der Nähe von Bergamo, die fast die Hälfte der 241,14 Bestzeitkilometer der Rallye ausmachen. Es gibt eine Rückkehr nach Monza für die letzte Etappe des Tages und dann drei weitere Entscheidungen am Sonntag.

Teamchef Tommi Mäkinen: «Wir alle wollten, dass diese Saison möglichst mit einer weiteren Rallye endet - danke an alle, die dazu beigetragen haben. Das Format wird etwas anders sein, als wir es gewohnt sind. Ich denke, die Prüfungen in den Bergen werden für die Fahrer besonders herausfordernd sein, da sie für alle neu sein werden. Unsere Fahrer haben nicht so viel Erfahrung mit dem Auto auf Asphalt, aber wir haben uns so gut wie möglich auf diese Rallye vorbereitet, einschließlich unserer Tests vor dem Event in dieser Woche. Es sieht gut aus, wenn Elfyn oder Sébastien die Fahrerwertung gewinnen, und beide werden unsere volle Unterstützung haben. Der Herstellertitel ist ebenfalls noch sehr offen, daher müssen wir im Ziel auf das beste Ergebnis drängen.»

WM-Leader Elfyn Evans: «Seit Sardinien haben wir uns nur darauf konzentriert, uns auf die nächste Veranstaltung vorzubereiten: Wir wollten schon immer, dass Rallyes auch stattfinden und so viele wie möglich. Ich gehe positiv an den Start. Wir wissen, dass ein starkes Ergebnis erforderlich ist, und wir sind bereit, dort zu starten und unser Bestes zu geben. Nach dem, was wir in den Videos des Veranstalters gesehen haben, sehen die Prüfungen am Samstag in den Bergen wirklich gut aus. Es gibt einige sehr schnell fließende Asphaltstrecken, die zu dieser Jahreszeit ziemlich herausfordernd sein können. Es fehlen uns wahrscheinlich einige Kilometer mit dem Auto auf diesem Belag, aber es hat sich in Monte Carlo gut angefühlt und wir wissen, dass es in diesem Bereich stark ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Streckenabschnitte ein völlig anderes Szenario als die Berge darstellen. Wir müssen also unser Bestes geben, um ein gutes Gefühl zu finden und das Auto nach Belieben anzupassen. “

WM-Zweiter Sébastien Ogier: «Monza wird eine neue Herausforderung sein. Ich bin froh, endlich wieder ins Auto zu steigen und einen letzten Schuss bei der Meisterschaft zu haben. Natürlich ist es besser, es so zu beenden, als zu Hause. Ich habe die Veranstaltung noch nie zuvor mitgemacht, aber ich habe mir einige Videos angesehen und ich denke, die Prüfungen auf der Rennstrecke werden nicht so einfach sein, wie sie zunächst scheinen. Es gibt einige Abschnitte auf Schotter, sogar auf Gras oder Schlamm, und mit einem für Asphalt eingerichteten Auto ist das nie einfach. Und dann sehen die Strecken am Samstag aus wie schöne Bergstraßen. Sie können je nach Wetterbedingungen auch sehr herausfordernd sein. Wir haben das Auto seit Monte Carlo nicht mehr wirklich auf Asphalt gefahren, daher waren die Tests in dieser Woche sehr wichtig, um so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts zu verlieren habe, also spüre ich keinen Druck und gebe mein Bestes, um so bereit wie möglich zu sein.»

Kalle Rovanperä: «Dieses Jahr war ein großer Lernprozess für mich, aber es lief wirklich gut. Ich habe die ganze Zeit mehr und mehr gelernt. Ohne vollständige Asphalt-Rallyes in diesem Jahr muss ich auf diesem Belag am meisten lernen. Monza wird für mich schwierig, aber es wird interessant. Es ist lange her seit Monte Carlo, daher war es ein seltsames Gefühl, diese Woche in meinem Test wieder auf Asphalt zu sein, aber das Gefühl wurde immer besser. Obwohl es spät im Jahr ist und es ziemlich kalt war, war der Grip immer noch sehr hoch und es machte wirklich Spaß, mit dem Yaris zu fahren. Dies wird eine neue Art von Rallye mit Dingen, die wir noch nicht erlebt haben, wie das Fahren auf einigen Schotterabschnitten mit Asphaltreifen, die ich noch nie zuvor gemacht habe. Aber wir müssen einfach so schnell wie möglich sein und maximal angreifen, da ich nichts zu verlieren habe.»

WM-Fahrerwertung – Stand nach 6 von 7 Läufen:

Platz Fahrer, Nation, Auto Punkte 1. Evans/Barritt (GB), Toyota 111 2. Ogier/Ingrassia (F), Toyota 97 3. Neuville/Gilsoul (B), Hyundai 87 4. Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 83 5. Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 70 6. Suninen/Lehtinen (FIN), Ford 44 7. Lappi/Ferm (FIN), Ford 38 8. Sordo/Del Barrio (E), Hyundai 26 9. Breen/Nagle (IRL) Huyndai 25 10. Loeb/Elena (F/MC), Hyundai 24

WM-Herstellerwertung – Stand nach 6 von 7 Läufen: