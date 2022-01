Rallye Monte Carlo live bei Servus TV

Wie gewohnt: Auch beim Start in die neue Ära mit den brandneuen Hybrid-Fahrzeugen ist der Salzburger Privatsender Servus TV im Livestreaming bei der Rallye Monte Carlo dabei.

Endlich ist es soweit. Die FIA World Rally Championship 2022 steht vor der Tür. 13 Stopps sind heuer eingeplant. Den Auftakt bildet schon traditionell «die Mutter aller Rallyes»: Die Rally Monte-Carlo. Zu feiern hat die Rallye-Fangemeinde viel. Es ist die 90. Ausgabe der Rally Monte-Carlo und die 50. Saison der WRC.

2022 beginnt in der Rallye-Weltmeisterschaft eine neue Zeitrechnung: Die in den letzten 25 Jahren eingesetzten, rund 400 PS-starken World Rally Cars werden fortan durch Rally1-Autos mit Hybrid-Antrieb und über 500 PS Systemleistung ersetzt. Zudem werden die Vierzylinder-Motoren der WRC-Boliden von einem synthetisch hergestellten Kohlewasserstoff-Sprit befeuert, der zu 100 Prozent nachhaltig ist.

Die Karten in der WRC sind ob der neuen Fahrzeuge neu gemischt. Wer die «Monte» gewinnt, ist ein gemachter Mann. Davon kann Weltmeister Sébastien Ogier ein Lied singen. Der Franzose, der unweit der Sonderprüfungen zu Hause ist, hat den Klassiker acht Mal gewonnen. Genau so oft wurde er Weltmeister. Ein WM-Titel würde Ogier noch fehlen, um an die absolute Nummer 1, Sébastien Loeb, aufzuschließen. Der siebenmalige Sieger gibt in Monaco seinen Einstand im Team von M-Sport Ford im Puma Rally1. Ob weitere Einsätze ist noch nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, den Titel im Toyota GR Yaris Rally1 zu verteidigen, ist allerdings gering. Ogier ist 2022 im Toyota-Programm nur „Teilzeitfahrer". Zudem muss er sich nach der Trennung von seinem langjährigen Co-Piloten Julien Ingrassia auf ein neues Gesicht einstellen: Benjamin Veillas.

TV-Zeiten:

Samstag, 22. Januar 2022:

10 Uhr: WP10: Saint Jeannet-Malijai 1

(LIVE auf servustv.com/sport & allen verfügbaren Apps in Österreich & Deutschland)

14 Uhr: WP12: Saint Jeannet-Malijai 2

(LIVE auf servustv.com/sport & allen verfügbaren Apps - In Österreich & Deutschland)

Sonntag, 23. Jänner

10 Uhr: WP15: Brianconnet-Entrevaux 1

(LIVE auf servustv.com/sport & allen verfügbaren Apps - In Österreich & Deutschland)

11:55 Uhr: WP 17 - Wolf Powerstage

(LIVE auf servustv.com/sport & allen verfügbaren Apps - In Österreich & Deutschland)