50 Jahre Rallye-WM: Jahre 2010 und 2020 – Teil 3

In der zweiten Jahrzehnthälfte kommen mit Hyundai und Toyota Hersteller wieder zurück in die Rallye-Weltmeisterschaft, Hyundai vom Underdog zum Titelaspirant, Toyota mit starkem Comeback, die neue Generation.

Hyundai Motorsport trat 2014 für einen zweiten Stint der WRC bei und verbrachte, wie alle WRC-Konkurrenten von Volkswagen – den Rest des Homologationszyklus im Schatten des deutschen Giganten. Das heißt nicht, dass die Koreaner nicht viele Erfolge gefeiert haben, sie haben es getan. Und schnell auch.

Der Sieg von Thierry Neuville 2014 in Deutschland in der ersten Saison des i20 WRC war eine der Geschichten des Jahrzehnts. Der Ostbelgier zerstörte seinen Hyundai i20 WRC am Donnerstag beim Shakedown, als in einen Weinberg abflog. Sein Team vollbrachte das Wunder und sorgte für den Start mit einem intakten Auto. Und Neuville sorgte wahrlich für ein Wunder, als er mit diesem Auto auch noch seinen ersten Sieg und den Triumph für Hyundai in Trier einfuhr.

Als Neuville im Jahr 2015 um Konzentration zu kämpfen schien, trat der Neuseeländer Hayden Paddon vor, um das Team zu führen. Sein Sieg über Ogier bei der Rallye Argentinien 2016 war ein wegweisender Moment für den Kiwi. Auf der Höhe seines Könnens hatte er den besten Fahrer einer Generation geschlagen.

Es folgten ein paar harte Ergebnisse und Paddons Stern verblasste bis zu dem Punkt, dass Loeb, als er 2019 zu einem Teilprogramm mit Hyundai zurückkehrte, dies auf Kosten von Haydens Sitz ging. Der i20 war in all seinen Erscheinungsformen ein absolut kompetentes Auto, aber 2017 galt als der große Moment für das Alzenauer Team, das 2019 und 2020 die Hersteller-Weltmeisterschaft gewann.

Die schnellste Generation aller Zeiten

Die Saison 2017 zeigte sich die WRC von ihrer besten Seite. Der 1600-cm³-Motor wurde beibehalten, aber die Zufuhr von mehr Luft zu den Turbos über einen von 33 auf 36 mm angehobenen Air-Restriktor würde die Leistung auf 400 PS steigern. Fügt man einen Gewichtsverlust von 25 kg und eine größere, bessere und effektivere Aerodynamik als je zuvor hinzu, und man hat die absoluten Raketen des Rallyesports.

Diese Autos erregten starkes Interesse der Öffentlichkeit auf eine Weise, die es seit den berauschenden, aber völlig unhaltbaren Tagen der Gruppe B nicht mehr gegeben hatte. Und die Konkurrenz wurde der Maschinerie mit sieben verschiedenen Fahrern (Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala, Thierry Neuville, Ott Tänak, Kris Meeke, Elfyn Evans und Esapekka Lappi), die 2017 Rallyes gewannen, und Ogier, Neuville und Tänak, die mit einer Chance auf den Titel in das australische Finale 2018 gehen.

Der Abgang von Volkswagen hatte dazu geführt, dass seine Fahrer um Sitze gekämpft hatten, wobei Ogier zwei Jahre und zwei Titel mit M-Sport Ford unterwegs war, während Latvala den letzten Sitzplatz neben Juha Hantunen, Kris Meeke und Esapekka Lappi beim zurückkehrenden Toyota-Team ergatterte.

Champion ohne Vornamen Sébastien, 2019: Ott Tänak

Citroën war auch zurück und gewann mit dem Briten Meeke bis 17/18, aber die Marke mit den Winkeln wartete mit einer Überraschung für 2019 auf, als Ogier zurückkehrte, um den C3 WRC zu fahren. Zum zweiten Mal entsprach die Realität nicht ganz den Erwartungen und Ogier wurde zum ersten Mal seit 2012 um den Titel geschlagen, als Tänak in seinem Toyota Yaris einen großartigen Sieg sicherte.

Der Este folgte seiner Siegesrede mit einem Rücktritt bei Toyota. Der Champion würde seinen Status als Nummer eins für 2020 zu Hyundai bringen. Tänaks Wechsel ermöglichte es Ogier, auf dessen Yaris-Sitz zu übernehmen, von wo aus der Franzose in den von Covid betroffenen Saisons 2020 und 2021 auf die Siegerstraße zurückkehrte.

Während die 2017er-Autogeneration zweifellos die schnellste und spektakulärste aller Zeiten war – mit aerodynamischen Fortschritten und Getriebeoptimierungen, die die Kurvengeschwindigkeiten bis Ende 2021 auf ein erstaunliches Niveau heben – stand die Notwendigkeit, sich für eine nachhaltigere Zukunft zu engagieren, in aller Munde 2022 kam in Sicht.

