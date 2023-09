Pit Beirer à propos de Prado : "Le titre MXGP est toujours spécial".

En remportant la première manche dimanche, Jorge Prado a décroché son premier titre de champion du monde dans la catégorie reine MXGP. Une chute lors de la deuxième manche lui a certes coûté la victoire du jour, mais cela n'a pas entamé l'ambiance de fête.

Pit Beirer, directeur des sports mécaniques de Pierer Mobility AG avec les marques KTM, GASGAS et Husqvarna, a assisté sur place à Maggiora au triomphe de son protégé de longue date et à son premier titre de champion du monde de motocross avec GASGAS.

"Un titre MXGP est toujours particulier pour nous, car c'est tout simplement l'un des championnats offroad les plus difficiles au monde et la concurrence y met tout son poids", a souligné Beirer à SPEEDWEEK.com. "J'ai déjà le sentiment que nous sommes un peu les chassés de la classe. Nous avons toujours eu un Jeffrey Herlings très fort - quand il n'était pas blessé, nous gagnions ; quand il était blessé, nous ne gagnions pas. Maintenant, Jeffrey s'est à nouveau blessé, mais Jorge est maintenant prêt et a ramené le titre à la maison pour le groupe".

"Bien sûr, pour la marque GASGAS, le premier titre dans cette catégorie est une nouvelle étape", a ajouté Pit Beirer. "Lorsque nous prenons de telles décisions stratégiques, nous affaiblissons aussi KTM en laissant partir un pilote aussi bon que Jorge chez GASGAS. C'est un pilote incroyable avec un tel style, un tel savoir-faire et une telle base. C'est pourquoi il a plus que mérité de remporter le titre. C'est son titre", a loué le vice-champion du monde 250 cm3 de 1999.

Jorge Prado n'a jamais lâché la plaque rouge du leader du championnat du monde depuis sa victoire lors de la première course de qualification de la saison le 11 mars à Neuquén en Argentine. Pour sa quatrième saison en MXGP, l'Espagnol de 22 ans a également été sacré champion du monde de la catégorie reine pour la première fois, après avoir déjà remporté deux titres mondiaux dans la catégorie MX2 en 2018 et 2019.

"Il a remporté deux titres très tôt en MX2, mais ensuite il était tout simplement très jeune lorsqu'il a fait le saut en MXGP - il est encore très jeune à 22 ans", a fait remarquer Beirer. "Il est aussi le plus jeune de tous ceux qui peuvent gagner le championnat ici. Le MXGP, ce n'est pas seulement le style de conduite, les compétences et la vitesse. Il faut aussi un peu d'expérience. Maintenant, tout est réuni chez lui et il sera un dur à cuire pour tout le monde dans les années à venir".

Résultats MXGP, Maggiora (17 septembre) :

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-3

4. Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5. Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6. Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8. Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9. Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11. Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14. Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16. Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17e Tom Koch (D), KTM, 16-14

18. Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19. Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20. Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Classement du championnat du monde MXGP après 18 des 19 épreuves :

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 points, champion du monde

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4. Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655,(-235)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 612,(-278)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7. Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

(...)

19e Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20. Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)