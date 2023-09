Pit Beirer su Prado: "Il titolo MXGP è sempre speciale".

Con la vittoria nella prima gara di domenica, Jorge Prado si è assicurato il suo primo titolo mondiale nella classe MXGP. Una caduta nella seconda gara gli è costata la vittoria di giornata, ma non ha smorzato l'atmosfera di festa.

Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG con i marchi KTM, GASGAS e Husqvarna, ha assistito al trionfo del suo pupillo di lunga data e al primo titolo mondiale di motocross con GASGAS a Maggiora sul posto.

"Un titolo MXGP è sempre speciale per noi, perché è semplicemente uno dei campionati off-road più difficili al mondo, e la concorrenza è al massimo", ha sottolineato Beirer a SPEEDWEEK.com. "Ho già la sensazione di essere un po' la preda della classe. Abbiamo sempre avuto un Jeffrey Herlings molto forte: se non era infortunato, vincevamo; se era infortunato, non vincevamo. Ora Jeffrey è di nuovo infortunato, ma Jorge è pronto e ha portato a casa il titolo per il gruppo".

"Naturalmente, per il marchio GASGAS, il primo titolo in questa classe è una nuova pietra miliare", ha aggiunto Pit Beirer. "Quando prendiamo decisioni strategiche di questo tipo, prima di tutto indeboliamo anche KTM quando 'lasciamo' un pilota così bravo come Jorge passare a GASGAS. È un pilota incredibile con un tale stile, una tale abilità e una tale base. Per questo ha più che meritato di vincere il titolo. Questo è il suo titolo", ha commentato il secondo classificato del Campionato del Mondo 250cc del 1999.

Jorge Prado non ha mai abbandonato la targa rossa di leader del Campionato del Mondo dopo la sua vittoria nella prima gara di qualificazione della stagione l'11 marzo a Neuquén/Argentina. Giunto alla sua quarta stagione in MXGP, il 22enne spagnolo si è anche laureato per la prima volta campione del mondo nella classe regina, avendo precedentemente conquistato due titoli mondiali nella classe MX2 nel 2018 e nel 2019.

"In MX2 ha conquistato due titoli all'inizio, ma poi era molto giovane quando è passato alla MXGP - a 22 anni è ancora molto giovane", ha sottolineato Beirer. "È anche il più giovane di tutti quelli che possono vincere il campionato qui. La MXGP non è solo stile di guida, abilità e velocità. È anche un po' di esperienza. Ora tutto si è unito a lui e sarà un osso duro per tutti nei prossimi anni".

Risultati MXGP, Maggiora (17 settembre):

1° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3° Ruben Fernandez (E), Honda, 5-3

4° Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5° Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6° Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8° Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9° Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10° Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11° Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12° Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13° Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14° Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15° Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16° Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17° Tom Koch (D), KTM, 16-14

18° Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19° Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20° Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Classifica del Campionato del Mondo MXGP dopo 18 eventi su 19:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 punti, Campione del Mondo.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4° Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655,(-235)

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 612,(-278)

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7° Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9° Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10° Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

(...)

19° Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20° Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21° Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)